Tomás Del Bien apoya "sin ambages" a Susana Díaz para liderar el PSOE

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, apoyará a nivel personal y "sin ambages" a Susana Díaz y estará presente el próximo domingo en la presentación de su candidatura a la Secretaría General del PSOE, en un acto que tendrá lugar, a las 11.30 horas, en el recinto Ifema de Madrid. Del Bien no esconde su predilección por Díaz para dirigir el PSOE porque, a su juicio, es la única candidata que "puede hacer frente al Gobierno del Partido Popular", como así lo ha demostrado en Andalucía, donde "además del PP también hace frente a Podemos", liderando un proyecto basado en "políticas de izquierdas marcadas por el gen socialista que son las que, realmente, cambian la vida de las personas". Además, Del Bien se mostró convencido de que Díaz va a ser capaz de "coser" las heridas abiertas en el PSOE, porque "es una persona sincera, cercana, pacificadora, conciliadora y mira adelante con un bagaje muy importante que es ganar elecciones".



En este punto, subrayó que el "proyecto socialista se queda en palabrería si no se ganan elecciones y si no hay posibilidad de cambiar la sociedad", objetivos que Díaz ha cumplido, a diferencia de "otros" a quienes "se les llena el pecho al hablar de socialismo, pero cuando tienen el 20% del escrutinio en unas elecciones, el socialismo se reduce al programa electoral". Y es que, como subrayó Del Bien, el PSOE debe aspirar "a ser un partido de Gobierno, un partido de mayorías y un partido que cambie la vida de las personas que es lo que ha hecho durante la democracia". A juicio del alcalde toresano, Díaz "tiene posibilidades" de imponerse a los otros dos candidatos, Patxi López y Pedro Sánchez, en la elección del nuevo Secretario general del PSOE, porque cuenta como "apoyos relevantes dentro del partido", en referencia a presidentes de Comunidades Autónomas y alcaldes de diferentes ciudades españoles, aunque también "destacadas figuras del socialismo que fueron los que modernizaron y cambiaron el país y gracias a quienes existen las becas, la Seguridad Social o la ley de Dependencia" han asegurado que respaldaran a la candidata.



Reconoció Del Bien que respeta a los otros dos aspirantes que se medirán a Díaz en la carrera por la Secretaría General pero, a su juicio, la presidenta de la Junta de Andalucía "es la única con la que el PSOE puede aspirar a tener un gran futuro". De otro lado, remarcó que a los actos públicos en los que participa Díaz, además de cargos en diferentes instituciones y ex responsables del partido, también acuden muchos militantes, por lo que rebatió las afirmaciones realizadas por algunos dirigentes socialistas sobre que un elevado porcentaje de la militancia apoya a Pedro Sánchez cuando, a su juicio, "es muy osado intentar monopolizar la opinión del militante".