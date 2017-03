Azucarera invierte 2,8 millones para que Toro asuma la producción de azúcar líquido

Foto M. J. C.

Azucarera trasladará a finales de abril la producción de azúcar líquida de sus instalaciones en la localidad vallisoletana de Peñafiel a la fábrica de Toro. Para materializar este traslado, la compañía ha realizado una inversión de 2,8 millones de euros en la Azucarera de Toro, inversión que ha servido para adecuar un nuevo centro de producción de azúcar líquido en la planta local. Aunque el traslado se producirá a finales de abril, responsables de la industria señalaron que la inauguración oficial tendrá lugar el próximo mes de septiembre y que el nuevo centro de producción con el que contará la Azucarera de Toro está preparado para procesar 30.000 toneladas de azúcar líquido anuales aunque, como apuntaron responsables de la industria, la citada cantidad "no es la que está previsto producir de forma inmediata".



No obstante, el traslado de la planta de azúcar líquido permitirá a Azucarera triplicar la producción, ya que, las instalaciones de Peñafiel que serán cerradas tienen capacidad para 10.000 toneladas anuales. Por el momento, como confirmaron ayer responsables de la industria, no se ha concretado el número de empleos que este nuevo servicio generará en la planta de Toro ni el número de trabajadores de Peñafiel que van a ser trasladados a otras fábricas, aunque de los siete que se mantenían en la fábrica vallisoletana, un elevado porcentaje podría acogerse a los planes de prejubilación que ya les habría ofrecido la empresa. El inminente traslado supondrá el desmantelamiento definitivo de la planta que Azucarera posee en Peñafiel, en la que únicamente se mantenía la línea de producción de azúcar líquido, después de que la industria decidiera cerrar las puertas a la recepción de remolacha y a la molturación, una vez finalizada la campaña del 2008 y tras acogerse a la OCM del sector. El azúcar líquido que en la próxima campaña se empezará a producir en la fábrica de Toro tiene diversas aplicaciones y es utilizado por diferentes industrias que se dedican a la elaboración de zumos, bebidas carbonatadas, lácteos, salsas y una amplia gama de productos sólidos.