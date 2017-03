El PP denuncia una "pérdida" de 250.000 euros en las obras del Puente de Piedra

El Partido Popular de Toro denuncia que la adjudicación de las obras del puente de piedra supondrá una "pérdida" de casi 250.000 euros en la subvención del Ministerio de Fomento. Desde la formación popular del Ayuntamiento de la ciudad consideran esta actuación como "un nuevo error" del alcalde, Tomás del Bien.



Para lanzar esta afirmación la oposición se basa en el presupuesto base de licitación, que ascendía hasta la cifra de 990.623 euros. Finalmente, la obra se adjudicó por el importe de 659.754 euros, según el PP de Toro esta bajada del 33,40% se traducirá en que la ciudad dejará de ingresar 248.151 euros. Desde esta agrupación recalcan además que esta situación ya fue comunicada previamente al primer edil de Toro por parte de los concejales populares.



El PP asevera que el Ministerio de Fomento costearía el 75% el presupuesto base de licitación, es decir casi 743.000 euros de un total de 990.623. El partido de la oposición no considera que se haya ahorrado con una adjudicación menor al presupuesto base, sino que, por el contrario, señalan que se han dejado de invertir 330.869 euros en mejoras para la edificación, lo que califican de "auténtico atropello" para los toresanos.



Desde la formación azul, además, han querido recordar esta subvención fue "tramitada y conseguida" por el último Gobierno Local del PP en Toro, cuando todavía Jesús Sedano ostentaba el cargo de alcalde. La oposición considera que la gestión del actual equipo de Gobierno no está siendo óptima y afirma que los "continuos errores" han llevado a la pérdida de 720.000 euros en un "auténtico desgobierno de los socialistas toresanos". El cálculo de esta cantidad surge de una serie de operaciones y adjudicaciones que el PP de Toro cataloga de "sangría económica", porque a su juicio el Ayuntamiento de la ciudad ha perdido dinero con sus movimientos políticos y administrativos. La cifra que lanza el PP nace de estos 248.000 euros "perdido", a los que habría que sumar los 112.00 euros "dejados de ingresar" por la cesión a coste cero del Ministerio de Fomento de la travesía de la N-122, los 60.000 euros que los populares consideran "perdidos" en las convocatorias para la restauración del Alcázar, los más de 200.000 en el Programa Dual de Empleo y los más 100.000 euros "perdidos" en la adjudicación del plan municipal de obras, según las cuentas del PP.



La oposición insiste de nuevo en que estas "pérdidas" podrían invertirse en la apertura de la piscina climatizada. Asimismo, hay otros proyectos en los que el partido político invertiría a esa supuesta suma perdida como Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Personas, becas escolares o contratar personal de limpieza, ya que afirman que la ciudad se encuentra en "pésimas condiciones".



Por último, el PP de Toro señala que no pueden pasar desapercibidos los "continuos errores" en los Pliegos de Condiciones de las licitaciones cuando hay una concejal liberada a tiempo completo en la Concejalía de Obras y un Alcalde "que nos cuestan más de 60.000 euros anuales". La oposición popular precisa que la ciudad de Toro "no se merece que la incompetencia del equipo de Gobierno nos siga costando tan cara".