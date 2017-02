Comerciantes y hosteleros reclaman la reapertura al tráfico de la Plaza Mayor

Comerciantes y hosteleros han solicitado al Ayuntamiento la reapertura al tráfico de la Plaza Mayor, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso a zonas de aparcamiento o céntricas plazas. Esta solicitud ha sido planteada a través de un escrito remitido por la CEOE al equipo de Gobierno y que han suscrito el 99% de los profesionales que desarrollan su actividad en la zona y tan solo un comercio ha manifestado su disconformidad. Esta solicitud ha sido analizada por los firmantes del escrito y el equipo de Gobierno en una reunión celebrada recientemente, en la que el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la conveniencia de reabrir al tráfico la Plaza Mayor. Sobre esta reunión, el alcalde, Tomás del Bien, reconoció que la gran mayoría de comerciantes y hosteleros de la Plaza Mayor y calles adyacentes, así como los industriales del mercado de abastos, reclaman esta reapertura y "desde la Alcaldía no nos cerramos, ya que estamos al servicio de los ciudadanos".

No obstante, para Del Bien, la posible reapertura al tráfico de la Plaza Mayor "no es una solución a los problemas que afectan al comercio y la hostelería", pero, como reiteró, "si la gran mayoría de profesionales quiere abrirla, lo facilitaremos". En concreto, la propuesta contempla la reapertura al tráfico, de lunes a viernes, aunque no se permitiría el estacionamiento, salvo para los vehículos de carga y descarga y en el mismo horario que el establecido hasta ahora, es decir, hasta las 11.00 horas. No obstante, aunque la propuesta sea aceptada, del 1 de junio al 1 de noviembre, la Plaza Mayor permanecerá cerrada, al igual que los fines de semana. La medida que ya ha sido descartada es un estacionamiento regulado porque "ni se va a barajar la posibilidad de que en una ciudad como Toro se pague por aparcar".