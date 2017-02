El Pleno pide a la Junta que dote al centro de salud de más medios técnicos y humanos

El Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer, por unanimidad, una moción de urgencia presentada por el PSOE para instar a la Junta a que aumente la inversión en la sanidad pública y a que dote al centro de salud de la ciudad de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para prestar un servicio de calidad para los toresanos y vecinos del alfoz. La concejala de Sanidad, Pilar Ruiz, fue la encargada de argumentar la urgencia de esta moción y aseguró que la situación actual de la sanidad es "caótica" y que está afectando de forma directa a los ciudadanos de Castilla y León y, especialmente, a los vecinos de Toro y su alfoz. La edil socialista realizó a continuación un análisis de la situación de la atención primaria en el centro de salud y remarcó que, en cuanto al servicio de medicina general, los médicos de área "se han reducido y les están cargando de guardias, provocando esperas en los consultorios y demoras por periodos entre tres y diez días en las consultas".

No obstante, el caso más preocupante, es el del servicio de pediatría y, como recordó Ruiz, en las últimas semanas el Ayuntamiento ha atendido multitud de quejas referentes a esta consulta por la ausencia de la pediatra titular que se encuentra de baja y que "no es sustituida por otro especialista, sino por un médico de medicina general y no en todas las ocasiones". Además, anunció que, la ausencia de la pediatra, según pudo constatar ayer el Ayuntamiento, se prolongará en febrero y en marzo, por lo que, mediante esta moción, el Pleno exigió a la Gerencia de Salud que solvente con urgencia esta situación. Del mismo modo, Ruiz se refirió al servicio de matrona en el que se repite la misma situación que en la consulta de pediatría ya que, al menos en los dos últimos años, "la titular de la plaza no es sustituida en sus periodos de vacaciones o de baja". Por estos motivos, el Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer una moción de urgencia para instar a la Junta a que dote al centro de salud de más medios materiales y humanos y a que reponga todas las plazas que, por baja o vacaciones, no sean cubiertas por otros profesionales en el centro de salud, prestando especial atención al servicio de pediatría y al de la matrona.