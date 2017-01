Unidos Contra el Cáncer impulsará terapias complementarias y trabajará en prevención

El salón de plenos del Ayuntamiento de Toro se quedó pequeño durante la presentación de la nueva asociación "Unidos Contra el Cáncer: Toro y su Alfoz" (UCCTA). La masiva llegada de asistentes al consistorio obligó a añadir sillas de la sala colindante al salón de plenos y que algunas personas se tuvieran que quedar de pie, ninguno se quería perder la nueva agrupación solidaria presidida por Ángel García.

Al evento acudieron, en calidad de invitados, prestigiosos investigadores y oncólogos relacionados con Toro: Atanasio Pandiella, investigador en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca; el jefe de Oncología del hospital de Zamora, el doctor Álvarez Gallego; Fernando Rivera, jefe de Oncología del Hospital de Santander; Alejandro Cuadrado, presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Castilla y León y la doctora Delgado Fernández, oncóloga en el hospital de Palencia.

La presentación comenzó de la mano de Ángel García repartiendo agradecimientos "a los presentes, a las autoridades allí reunidas y, sobre todo, a aquellas personas que dedican su vida a salvar la de las demás"·. El presidente de "Unidos Contra el Cáncer" recalcó la intención de la asociación de "ser la voz de aquellas personas que sufren esta enfermedad". "Trabajar en terapias complementarias, en la prevención y luchar por una mayor en la investigación", son algunos de los objetivos que la nueva asociación se ha marcado para el futuro inmediato. En esta misma línea, García reveló que todos los ingresos que obtengan "se destinarán al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca". "Queremos que Toro sea punto de encuentro de profesionales, familiares y enfermos en la lucha contra el cáncer", afirmó Ángel García para finalizar su intervención.

Tras el discurso de apertura del presidente de "Unidos Contra el Cáncer" los profesionales de la medicina tomaron la palabra para reflexionar sobre algunos de los aspectos que rodean la enfermedad. "El cáncer es una de las cosas más democráticas que hay", aseveró Atanasio Pandiella, "todas las familias tienen un integrante que lo ha padecido". A pesar de lo onerosa que pueda padecer esta afirmación, Pandiella se mostró positivo en la lucha contra la enfermedad: "todavía no podemos erradicar el cáncer, pero en un futuro no muy lejano sí que podremos curar a aquellos pacientes que lo sufren".

Por su parte, el jefe de Oncología del hospital de Zamora, el doctor Álvarez Gallego, puso en valor la tarea desarrollada por organizaciones como la que ayer se presentaba en Toro: "siempre es una buena noticia el papel que cumplen estas asociaciones, tanto a nivel político e institucional". Además, el especialista en tratamiento del cáncer afirmó "estar abierto a sugerencias que sirvan para mejorar nuestra práctica asistencial".

Su homólogo en el hospital de Santander, Fernando Rivera, aludió a la unidad entre familiares, enfermos, profesionales y administración en la lucha contra esta enfermedad "tan dura y tan difícil". "Cada año en España tenemos más de 250.000 nuevos casos y más de 100.000 muertos por cáncer; es algo que nos atañe a todos", detalló el doctor Rivera. No obstante, y a pesar de estos datos, Rivera recordó que "estamos ante una revolución en los tratamientos del cáncer que nos están permitiendo ganar claramente la batalla a esta enfermedad". Asimismo, el experto en oncología señaló la "prevención" y "la vida saludable" como herramientas imprescindibles para vencer en la carrera de fondo que es la pela contra el cáncer. Por último, el jefe de oncología en el hospital de Santander, pero originario de Zamora, incidió en la necesidad de sostener un sistema de seguridad social fuerte que "no deje solo al paciente en el pago de los tratamientos"; en esta misma línea afirmó que "un país que no investiga es un país muerto". Con palabras similares se expresó la doctora Delgado Fernández, quien describió su día a día y el de los pequeños hospitales de Castilla y León como "Oncología de Batalla", en referencia clara a los pocos recursos de los que disponen algunos profesionales del sector.

Por último, el médico toresano y presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Castilla y León, Alejandro Cuadrado, señaló la evolución que han sufrido los cuidados paliativos: pasando de aquellas atenciones que se le dedicaban a las personas terminales, a los cuidados completos que reciben actualmente los enfermos de cáncer.

Cada una de las intervenciones de los especialistas fue acompañada por un sonoro aplauso de los al menos 100 asistentes que se congregaron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Toro. Fue en las postrimerías del acto cuando se dieron a conocer las madrinas de la nueva asociación: la que fuera subdelegada del Gobierno en Zamora, Pilar de la Higuera y Cristina Viforcos, expresidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Benavente. Al concluir el evento, se celebró una comida solidaria en el Mesón de Toro al que acudieron un total de 150 personas.