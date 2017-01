La Alcaldía insta a la Junta a "colaborar" en la renovación de los colegios públicos

Foto M. J. C.

Alumnos del colegio Magdalena de Ulloa participan en una actividad en uno de los patios del centro. Foto M. J. C.

El Ayuntamiento ha instado a la Junta a estudiar una "fórmula" para colaborar en la ejecución de diversas mejoras en los tres colegios públicos de Toro que adolecen de serios problemas por la falta de un mantenimiento adecuado. El alcalde de Toro, Tomás del Bien, ha trasladado recientemente al consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey, los diferentes problemas que presentan los antiguos edificios que albergan los centros educativos y que acumulan un "déficit enorme", por un "mantenimiento precario" durante los últimos años.

Reconoció Del Bien que en el último año y medio, el equipo de Gobierno ha llevado a cabo diferentes actuaciones para mejorar los colegios, pero es preciso acometer otras intervenciones "más complicadas" que exceden de las propias competencias municipales. En este punto, destacó que el Ayuntamiento tiene que asumir el coste del mantenimiento de los edificios o de los suministros necesarios, aunque también la contratación del personal de limpieza depende de la entidad local.

Ante esta situación, como explicó el mandatario municipal, el consejero de Educación de la Junta se ha comprometido, a través de la Dirección Provincial de Educación, a elaborar un estudio sobre el estado de los colegios para analizar "de qué manera se pueden cofinanciar" las actuaciones previstas por el equipo de Gobierno. Una de las intervenciones más urgentes, según el alcalde, es la renovación de todos los aseos de los centros educativos en los que no se interviene desde hace décadas, aunque el Ayuntamiento también tiene previsto sustituir las ventanas y las persianas, tras comprobar que "los edificios no están aislados, lo que genera un gasto enorme de calefacción, porque el calor se va en cuanto se apaga". Por otra parte, Del Bien recordó que la Junta ha acometido diferentes obras de mejora en los colegio públicos de la ciudad y que la última fue ejecutada durante el pasado verano cuando fue retejada la cubierta del Hospital de la Cruz. Sin embargo, estas actuaciones puntuales no son suficientes para mejorar la situación de los centros porque, según Del Bien, "necesitan un empujón fuerte". Por último destacó que otras ciudades "han tenido la suerte de que sus colegios han tenido un buen mantenimiento o han recibido inversiones", mientras que en Toro la falta de una supervisión adecuada ha agravado sus problemas.