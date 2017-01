Madres presentan una queja para exigir la "inmediata incorporación" de un pediatra

Foto M. J. C.

Aunque la Junta ha anunciado que Toro volverá a contar con un pediatra en el momento en el que el Sacyl encuentre a un profesional que se haga cargo de la consulta durante la ausencia por baja del médico titular, un grupo de madres presentó ayer una reclamación por escrito en el centro de salud para dejar constancia de su malestar y para exigir que, de inmediato, se cubra la plaza de la citada consulta, con el fin de que sus hijos reciban una correcta asistencia sanitaria. Madres afectadas por esta situación se personaron ayer en el centro de salud y, de forma individual, formalizaron por escrito su queja en la que plasmaron su disconformidad con que la consulta sea atendida por un médico de cabecera, porque "no nos receta nada" y su diagnóstico no se ajusta a la patología de los pequeños, como han podido comprobar después de tener que recurrir a la sanidad privada, con el consiguiente gasto añadido para las familias.

"Nos parece vergonzoso que estemos así", apuntaron las mujeres porque, como recordaron, en el último año han nacido más de 40 niños en Toro que, durante este mes, no podrán recibir una asistencia sanitaria adecuada en la consulta de pediatría. Además, destacaron que la ausencia de un pediatra tiene otras consecuencias ya que "nos estamos saltando las revisiones obligatorias" de los pequeños, aunque también han podido comprobar que las vacunas que deben recibir los niños se han tenido que posponer y a los bebés de cinco meses se les está administrando la corresponde a un mes menos. Las madres pusieron ayer en duda que la Junta no encuentre un sustituto para cubrir la plaza del pediatra de Toro y, como recordaron, "hay mucha gente en el paro y perfectamente cualificada para atender la consulta", a la vez que remarcaron que, por diversas fuentes, han tenido conocimiento de que la baja del pediatra se podría prolongar más allá de este mes, lo que supondría un grave quebranto para la atención sanitaria de sus hijos. Las madres atribuyen la situación que ayer denunciaron en el centro de salud a los recortes que se están aplicando en la Seguridad Social y que, a su juicio, ocasiona un perjuicio importante porque "nadie está libre de ponerse enfermo".

Por este motivo, exigieron a la Junta que adopte de inmediato medidas para que un profesional atienda la consulta de pediatría en Toro en la que, como apuntaron, "cada día hay un médico de cabecera diferente". Por otra parte, las madres recordaron que recientemente se puso en marcha una campaña de recogida de firmas para reclamar que en el centro de salud de Toro, se administre la vacuna para la meningitis B. Esta campaña fue impulsada después de que, desde la consulta de pediatría se recomendara a los padres, incluso por escrito, la administración de varias vacunas no incluidas en el calendario vacunal oficial, entre ellas la vacuna para la meningitis B. Sin embargo en el centro de salud les indicaron que no se administraría dicha vacuna por lo que, "tras tener que costear por nuestra cuenta el elevado precio de la misma, alrededor de 106 euros, nos vemos en la tesitura de tener que acudir a la asistencia privada para poder administrársela a nuestros hijos, añadiendo un sobrecoste económico". A diferencia de la de la meningitis B que ahora reclaman los padres, otras vacunas no incluidas en el calendario, "siguen siendo recomendadas y administradas sin problemas".

Para los progenitores en el caso de Toro existe un "agravio comparativo" con el resto de niños de la provincia de Zamora a quienes "sí se administra la vacuna en sus centros de salud de referencia", por lo que esperan que sea atendida su demanda y desde la Gerencia de Atención Primaria "se nos dé una solución a la necesidad originada". Asimismo, recordaron que desde el comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría se recomienda la administración de la vacuna para la meningitis B para todos los niños a partir de los dos meses de edad. La ausencia de un pediatra o la negativa a vacunar de meningitis a los pequeños suponen para los padres dos claros ejemplos de los "recortes" aplicados en Sanidad en el centro de salud de Toro.