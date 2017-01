El Pleno aprueba con la oposición del PP el proyecto de restauración del puente

Foto M. J. C.

Los concejales de la Corporación se disponen a iniciar la sesión plenaria celebrada ayer. Foto M. J. C.

El Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer, en sesión extraordinaria y con los votos en contra del PP, el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras para la restauración del puente de piedra, el proyecto técnico y la delegación de la adjudicación de las citadas obras en el alcalde-presidente de la Corporación Municipal. El único punto del orden del día incluido en la sesión plenaria generó un intenso debate en el que el portavoz del PP, José Luis Prieto remarcó el "apoyo incondicional" de su grupo a las obras de restauración del puente de piedra por ser "necesarias y urgentes", pero justificó su voto en contra en la "pésima tramitación de un expediente viciado de nulidad de pleno derecho, por su falta de diligencia en la gestión".

Subrayó Prieto que los concejales populares no participarán de "una ilegalidad manifiesta, sea cual sea la causa que la haya provocado" y advirtió sobre la posibilidad de que el proyecto ponga en serio riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento, en el caso de que no puedan cumplirse los plazos de ejecución del proyecto, con la consiguiente pérdida de parte de la subvención concedida por el Ministerio de Fomento con cargo al 1,5% Cultural que asciende a 742.967 euros, mientras que el Consistorio toresano se comprometía a aportar el 25% restante del coste de las obras que ronda el millón de euros. Además criticó que, desde que fuera emitido el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio hasta que se incorporan las prescripciones realizadas por esta entidad al proyecto técnico han pasado 285 días, demora de la que responsabilizó a la concejala liberada de Obras, Ruth Martín. Del mismo modo, remarcó que el pliego de condiciones aprobado incluye unos criterios de valoración que no se ajustan a la Ley de Contratos, lo que puede derivar en la interposición de un recurso que retrasaría el inicio de las obras. En respuesta a estas consideraciones, la portavoz del equipo de Gobierno socialista, Ángeles Medina, defendió el trabajo realizado por la edil de Obras y que el expediente ha sido tramitado siguiendo las directrices marcadas por los servicios técnicos municipales, a la vez que remarcó que el proyecto cuenta con el preceptivo visado, que ha sido aprobado por el Ministerio de Fomento y que el pliego que regirá el procedimiento de adjudicación cumple la Ley de Contratos. Además, se mostró convencida de que, una vez adjudicado el proyecto, se podrán cumplir los plazos de ejecución, después de que el Ministerio haya aprobado una prórroga de dos meses solicitada por el Ayuntamiento para iniciar las obras.