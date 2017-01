Inversión de un millón de euros y 18 meses de plazo de ejecución

Una vez aprobado por el Pleno el expediente y el pliego de cláusulas administrativas que regirán el procedimiento, el anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Toro para que, en el plazo de 26 días, las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas. Concluido el plazo de presentación de ofertas, se reunirá la mesa de contratación nombrada a tal efecto y en la que no estará representado el PP, después de que haya declinado participar en este proceso, por no estar de acuerdo con la tramitación del expediente y porque, a su juicio, los criterios de valoración no se ajustan a la Ley de Contratos del Sector Público, decisión que ha sido cuestionada por el equipo de Gobierno. El alcalde, Tomás del Bien, asumirá, por otra parte, la competencia plenaria para la adjudicación del contrato de obra de restauración del puente de piedra y deberá dar cuenta de su resolución al resto de la Corporación. El gasto previsto para la ejecución de las obras asciende a 990.623 euros y, en principio, tras la concesión de una prórroga de dos meses para el inicio de los trabajos, éstos deberían comenzar el 16 de marzo. Por otra parte, el plazo de ejecución del proyecto técnico se prolongará durante 18 meses, periodo en el que se acometerán diversas actuaciones para garantizar la conservación del puente de piedra, declarado Bien de Interés Cultural en 2009.