"Ser quinto es algo muy especial, lo llevamos esperando toda la vida"

La generación de toresanos de 1999 se prepara para su quintada. Para ello, esta noche celebran un desfile de moda en el Teatro Latorre a las diez de la noche para recaudar fondos. En el desfile los jóvenes entre 17 y 18 años lucirán algunas de las prendas de las tiendas de la ciudad de Toro, quienes han cedido parte de su stock. Una vez finalizado el pase de moda se celebrará una fiesta en honor a los quintos y quintas del año 2017. Los que asistan solo al desfile participarán con una cuota de un euro, mientras que los que lo hagan a los dos eventos programados abonarán tres euros. Los quintos no solo se disponen a celebrar su mayoría de edad, sino que también comienzan a programar como será su futuro.

Los jóvenes toresanos toman la palabra y explican lo que significa ser adolescente en Toro, lo que les depara los años venideros y si esta tierra tiene un relevo generacional en ellos. Para hablar de la festividad y de todos los detalles que rodean el provenir de estos toresanos hablamos con Cristina Fortuoso Vicente y Ángel Hernández Alonso, dos de los organizadores de las celebraciones de la quinta, quienes nos acercan un pedacito de la tradición del municipio:

-¿Cómo explicarían a alguien de fuera la fiesta de los quintos?

-Los quintos, tanto aquí, como en muchos otros lugares era la forma con la que se denominaba a los chicos que al cumplir la mayoría de edad se iban a hacer el servicio militar. A pesar de que la mili ya no es obligatoria esta tradición se ha mantenido y se incluido a las mujeres, las cuales no integraban el evento al no participar en el servicio militar obligatorio. Aquí, la fiesta se caracteriza porque los quintos van entregando pasquines con dedicatorias a los vecinos, las pegamos por las casas y por algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad.

-¿Qué significa ser el protagonista de los quintos en vuestra ciudad?

-Significa la juventud de Toro, el paso de la edad infantil a la edad madura. Es una fiesta muy especial para cualquier toresano, más si cabe para los protagonistas, que llevamos esperándola toda la vida. Es un día para estar con la familia, los amigos y celebrar las tradiciones que caracterizan la historia y el legado de nuestra tierra.

-¿Cuándo será la celebración?

-Los quintos se extienden una semana de celebración. Este año empezamos el 28 de enero, aunque el día grande es el 5 de febrero.

-¿Cómo van los preparativos?

-De momento estamos en el proceso de financiarnos. Es decir, estamos recaudando dinero por diferentes vías para poder pagar todas las actividades que se llevan a cabo el día de la quinta.

-¿Cómo el desfile de moda?

-Sí, el desfile de moda es un ejemplo. Ha sido difícil de organizar, pero los comercios de la ciudad nos han ayudado bastante prestándonos su ropa para poder promocionarla y donando dinero para la causa. También estas navidades hemos realizado un sorteo de cestas de Navidad con productos de la tierra, de nuevo cedidos por los comercios de la ciudad.

-¿Para qué se emplea ese dinero después?

-Para el día de la fiesta por supuesto. Pagamos las cenas, comidas, barras libres, discotecas, la charanga y todo lo demás.

-¿Cuál va a ser el itinerario a seguir en la quinta?

-Comenzamos desde por la mañana con una misa en la iglesia de Santa María de Arbás, donde van los familiares y amigos. Una vez finalizada chicos y chicas nos separamos. Los hombres van casa por casa cantando las coplas por las diferentes casas de la ciudad, donde la gente te invita a comer y beber tal y como manda la tradición. Por su parte, las mujeres van entregando lazos a los vecinos y recaudando dinero para la comida que celebrarán mientras los chicos continuamos recorriendo el pueblo. Horas más tarde nos reunimos todos los quintos y quintas y cantamos la copla en el Ayuntamiento; hacía la tarde noche todos los protagonistas nos juntamos con los familiares para seguir con la celebración. Y el día finaliza con la cena de quintos y la posterior fiesta que se celebra con discoteca y barra libre.

-¿Cada año la copla es diferente?

-Sí, cada año los quintos cantan una letra diferente con una música hecha para esa generación en particular. Tenemos la suerte de que David Rivas compone la música y Manuel Gato "Fancho" escribe la letra.

-¿Qué atuendo se lleva ese día?

-De nuevo, debido a que los quintos solo correspondía a la mayoría de edad de los hombres las chicas no tienen un atuendo específico como sí lo es el traje oscuro (negro o azul), la escarapela y el brazalete con la bandera de España que identifica la generación que llevan los chicos. Por su parte, las quintas suelen vestir vestidos, aunque no es una condición indispensable, y escarapela.

-La palabra tradición ha salido en más de una ocasión durante la entrevista. Este tipo de valores y festividades ya solo se hacen en los pueblos y en los lugares ligados al mundo rural. ¿Creen que estas tradiciones marcan grandes diferencias entre jóvenes de grandes núcleos de población como por ejemplo Madrid y alguien de una ciudad como Toro, Zamora o un municipio más pequeño aún?

-Creemos que sí. La principal diferencia es que hay más confianza, nos conocemos todos y además cualquiera te puede ayudar. En las grandes ciudades en cambio se tiene una vida mucho más individualista con círculos más cerrados en las amistades. Además, en los pequeños núcleos de población, como es Toro, tenemos unos valores más arraigados con la tradición y con nuestra historia. Asimismo, fiestas como la de la vendimia nos hacen estar mucho más en contacto con el mundo rural y la importancia que tienen en nuestra tierra.