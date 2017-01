"A pesar de que queremos salir fuera, siempre tendremos en cuenta a nuestra tierra"

-¿Os gustaría quedaros en Toro?

-Cristina. Quedarme no, quiero cambiar de aires, conocer otros lugares y tipos de persona. No obstante, a pesar de que quiero desarrollar mi vida fuera de Toro, siempre lo haría teniendo en cuenta cual es mi tierra y volviendo todo lo que pudiera para visitar a mi familia.

-Ángel. A mí también me gustaría viajar porque creo que te da una autonomía personal que todo el mundo necesita. No tengo claro una ciudad, pero sí me gustaría un cambio. A pesar de ello, no es algo que tenga pensado a corto plazo, por una parte todavía me gustaría quedarme en la ciudad un tiempo, ya que aquí tengo a mi familia y todo lo que conozco.

-¿Cómo ve la ciudad un joven de 18 años?

-Lo que nos gusta es el ambiente familiar y cercano que respiramos cada día. Es como que toda la ciudad es tu casa. La parte mala de conocer a todo el mundo es que también todo el mundo habla de ti sin excepción y quizás sí que se echa de menos algo más de intimidad. También echamos de menos tener un cine o un MacDonald´s.