Municipios de la comarca se suman a las quejas por la falta de pediatra en enero

El malestar entre los vecinos de la comarca por la falta de pediatra durante todo el mes de enero en el centro médico de Toro no se ha hecho esperar. A las quejas del Ayuntamiento de Toro y los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León se suman varios municipios del alfoz de Toro, quienes se han visto perjudicados en primera instancia.

Los vecinos de Morales de Toro, Villalonso, Villardondiego, Vezdemarbán, Pinilla de Toro, Pozoantiguo y Abezames han enviado cartas al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Zamora. Los documentos remitidos por los ayuntamientos de estos pueblos son similares en esencia al redactado por la Alcaldía de Toro, reclamando a las instituciones pertinentes el ingreso en el centro de un pediatra cualificado y una explicación sobre esta situación.

Con esta medida, los ayuntamientos de los municipios que componen la comarca de Toro pretenden dar a conocer el escenario de "desamparo" al que se encuentran expuestos los padres y niños de los pueblos del este de Zamora. La crítica principal corresponde al largo periodo, todo el primer mes del año, que el centro médico de Toro estará sin especialista infantil. Y es que esta situación ya se había producido, pero siempre había sido cuestión de pocos días y nunca un lapso de tiempo de cuatro semanas.

Los habitantes de estos municipios no entienden por qué el elegido para cubrir la ausencia de un pediatra es un profesional en medicina general. En ningún caso cargan las tintas contra el facultativo designado, sino contra la deficiente administración ejercida por las instituciones de la comunidad.

"Esta semana tengo que recoger unas pruebas y me las entregará alguien que no es un pediatra", explica Raquel Martín, vecina de la localidad de Vezdemarbán. Como ella se encuentran muchos otros padres, quienes sienten que la atención recibida por sus hijos no va a ser la adecuada.

La noticia se conoció durante la última semana del año 2016, cuando varios habitantes de Toro y su Alfoz comenzaron a recibir cartas del centro de salud de la ciudad indicándoles que la consulta de su hijo con el pediatra para el mes de enero había sido anulada. Es entonces cuando el Ayuntamiento de Toro, al recibir multitud de quejas por parte de los vecinos, se entera que la Junta de Castilla y León no enviará a un pediatra, sino un medico general, a cubrir la baja de enero. Ante esta circunstancia, desde la Alcaldía se envía una misiva a la Junta de Castilla y León instándole a que se sustituya por un profesional de igual cualificación.

Los procuradores del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez, han registrado varias preguntas para el debate en la Comisión de Sanidad. Entre las cuestiones planteadas destacan la del número de consultas en las que faltan especialistas o si se prevé ampliar la plantilla de Pediatría en el centro de salud de Toro y demás consultorios de la provincia de Zamora.

A día de hoy todavía la situación sigue igual y tanto el Ayuntamiento de Toro como sus vecinos siguen a la espera de una respuesta por parte del Gobierno autonómico. De momento las consultas normales las está atendiendo el médico suplente, pero de necesitar alguna prueba específica tendrán que esperar a febrero con el regreso del facultativo titular.