El PSOE traslada a las Cortes la anulación de la consulta de Pediatría durante este mes

Pacientes esperan su turno para acceder a una de las consultas del Centro de Salud de Toro. Foto M. J. C.

Los procuradores socialistas por Zamora registraron ayer una batería de preguntas para su debate en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales sobre la anulación de las consultas de Pediatría en el centro de salud de Toro durante el mes de enero, por ausencia del médico titular. Con esta batería de preguntas, los procuradores del PSOE, José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez, esperan recabar información sobre diferentes cuestiones como cuáles han sido las causas por las que la Junta ha procedido a anular las citas programadas de Pediatría en el centro de salud de Toro, cuántas citas estaban programadas para la consulta en enero y cuántas han sido anuladas o a cuántas familias la Administración regional envió la correspondiente comunicación sobre la supresión de las citas.

Del mismo modo, los procuradores del PSOE esperan recibir una respuesta sobre qué medidas ha adoptado la Junta para evitar esta situación, en cuántas ocasiones en los últimos años se han anulado citas en el centro de salud de Toro y en qué consultas por falta de especialista, qué consultorios de la provincia disponen de Pediatría atendida por un especialista o si contempla la posibilidad de ampliar la plantilla de Pediatría en el centro de salud de Toro y en otros consultorios de Zamora. Por otra parte, los procuradores socialistas recordaron que el propio Ayuntamiento de Toro ha denunciado públicamente que el centro de salud no dispondrá de consulta de Pediatría en enero por ausencia del titular. Por este motivo, la Junta , a lo largo del pasado mes de diciembre, comunicó por escrito a las familias que tenían cita concertada que ésta se anulaba y se posponía para febrero. Durante la ausencia del titular de la consulta, según recordó el PSOE, las consultas ordinarias serán atendidas por un médico general, pero no por un pediatra al no haber sido contemplada la posibilidad de que el especialista titular sea sustituido durante su ausencia. Para el procurador socialista Martín Benito, esta situación "es una prueba más del deterioro de la sanidad pública en Zamora", a la que hay que sumar "el problema de médicos en Sanabria, la falta de camas en Benavente, el colapso de Urgencias en Zamora, el retraso en las consultas de especialistas y largas listas de espera y que nos ratifica para pedir, con toda legitimidad, la salida del Gobierno de la Junta del consejero de Sanidad".