La DO alcanza en 2016 un récord de ventas con más de 11,7 millones de botellas

Dos catadores de una publicación especializada valoran los vinos elaborados en la DO. Foto M. J. C.

Las ventas de vino en la Denominación de Origen experimentaron en 2016 un incremento del 2,27% y las 60 bodegas inscritas en el Consejo Regulador comercializaron un total de 11.753.850 botellas, 263.850 más que hace dos ejercicios. Así se desprende del balance anual elaborado por el órgano vinícola toresano que refleja como las ventas de los vinos de la zona alcanzaron el pasado ejercicio una cifra récord desde que, hace tres décadas, fuera aprobada la Denominación de Origen Toro. Este incremento coincide en el tiempo con un año especial para la ciudad durante el que se convirtió en sede de la exposición Las Edades del Hombre, con el consiguiente aumento de turistas que eligieron Toro como destino para disfrutar de la muestra, de su patrimonio, de sus fiestas o de su gastronomía.

El mayor aumento en las ventas, según el Consejo Regulador, se registró en la categoría de tintos jóvenes ya que, durante el pasado año, las bodegas comercializaron 9.468.850 botellas de esta tipología de caldos, frente a las 9.322.500 contabilizadas en el año 2015. Asimismo, en el caso de los vinos blancos, las ventas aumentaron hasta las 510.000 botellas, frente a las 400.000 comercializadas hace dos años, mientras que los rosados fueron menos demandados, al pasar de las 510.000 botellas vendidas en 2015 a las 397.000 dispensadas durante el último ejercicio. Estas cifras revelan que los vinos jóvenes, en sus diferentes categorías de tintos, blancos y rosados, agrupan la mayor producción de la Denominación de Origen.

De este balance anual, el Consejo Regulador también ha destacado el aumento de la comercialización de los vinos calificados como "gran reserva", al pasar de las 2.500 unidades comercializadas en 2015 a las 15.000 botellas vendidas el pasado año. Los tintos calificados como "crianza" también experimentaron el pasado año un notable incremento del 11,89% respecto al 2015, con un total de 1.152.500 botellas.

En el caso de los vinos calificados como "reserva" las cifras no son tan positivas ya que las ventas decrecieron el pasado año en 15.000 botellas, respecto al ejercicio anterior cuando las bodegas comercializaron 225.000 unidades de esta tipología de tintos. El presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, realizó ayer una valoración positiva del balance anual de ventas y destacó que, aunque un incremento del 2,27% "no parece muy significativo", rompe la tendencia a la baja registrada en los primeros meses del año 2016. En este punto, aseguró que las ventas empezaron a remontar en el tercer trimestre del ejercicio, gracias en parte a la campaña de Navidad y a la mayor comercialización en el mercado exterior. En este sentido, el presidente del Consejo Regulador remarcó que "un salto cuantitativo importante en las ventas" debe acompañarse de un incremento en la comercialización exterior, por lo que abogó por "romper la barrera de los nuevos mercados", no sin antes "consolidar los existentes para, a continuación, explorar nuevos nichos de mercado". De otro lado, este balance anual revela que España sigue siendo el mercado más importante para los vinos que se producen al amparo de la Denominación de Origen Toro, ya que aglutina el 70% de la producción. Este mayor conocimiento de los caldos que se elaboran en la zona propició que, durante el pasado año, Toro obtuviera el premio a la Denominación de Origen mejor valorada por el público en el Salón Peñín de los Grandes Vinos de España, organizado por la guía del mismo nombre. Por último, Nalda destacó el incremento de ventas experimentado por los vinos calificados como "grandes reservas" que, a su juicio, evidencia que "Toro es una zona de grandes vinos que además tienen buena aceptación en ciertos segmentos del mercado".