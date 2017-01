Vezdemarbán, convertido en belén viviente

Los miembros del taller de memoria, impartido por Elías López, monitor de Cruz Roja, han puesto en escena un belén viviente en el club de la tercera edad de Vezdemarbán. Pastorcillos, el ángel, los reyes magos, San José, la Virgen y el niño Jesús cobraron vida en el municipio toresano para deleite de todos los vecinos que se acercaron a la asociación el pasado martes.

El pueblo de menos de 500 habitantes se volcó con el misterio de carne y hueso. El salón de actos del club de la Tercera Edad se mostraba a rebosar expectante para disfrutar del espectáculo navideño.

Durante el acto se llevó a cabo una recogida de alimentos no perecederos por parte de la Cruz Roja. Esta es la primera vez que se realiza un evento de estas características, mas una vez visto el resultado no se descarta una nueva interpretación durante las Navidades del año 2017.

La presidenta de la Asamblea Comarcal Cruz Roja Toro, Paquita Hernández, estuvo presente en el acto, el cual define como "una tarde un agradable para pasar con familia y amigos". Asimismo, Hernández destaco la labor de Elías López como "el principal artífice del evento" y se mostro "muy agradecida con la actitud solidaria de los vecinos de Vezdemarbán".

Tras finalizar el belén viviente, los integrantes del mismo y un corrillo de vecinos se quedaron en el club del municipio zamorano cantando los tradicionales villancicos de Pascuas.

Los belenes, tanto de carne y hueso como inanimados, de cerámica o de plástico, moderno o clásico, mastodóntico o minimalista, están cobrando especial importancia dentro de la escenografía navideña de Toro y su Alfoz.

Al realizado por los vecinos de Vezdemarbán se le unen los que participan en el concurso público de belenes (particulares y públicos), así como otros de una gran belleza como el del colegio concertado "Amor de Dios" y que fue adornado por los estudiantes del centro.

El belén de Navidad siempre fue el adorno por excelencia en la tradicional España católica del siglo XX. No obstante, con la globalización y el imperio de las modas anglosajonas (especialmente las que llegan de Estados Unidos) el árbol de Navidad y el Papa Noel le están comiendo terreno a pasos agigantados, si es que no podemos hablar de que lo han superado ya. A pesar de todo esto, el belén todavía se muestra como el principal valedor de las Pascuas; pues no solo se yergue como la principal imagen religiosa de estas fiestas, sino que todavía evoca sentimientos de fraternidad, generosidad y familia tan propias de estas fechas.