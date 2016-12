El Ayuntamiento se suma a la defensa de la estación del AVE en Otero de Sanabria

Foto M. J. C.

Los concejales de la Corporación Municipal votan a favor de las mociones presentadas al Pleno. Foto M. J. C.

El Pleno del Ayuntamiento de Toro aprobó ayer dos mociones de urgencia, presentadas de forma conjunta por el PP y el PSOE, para apoyar la construcción de la estación del AVE en Otero de Sanabria y para impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género. El portavoz del PP, José Luis Prieto, fue el encargado de defender la moción sobre la estación del AVE, que justificó en que "algún grupo político" y distintos medios de comunicación han "malinterpretado de forma excesiva" la citada estación que, como remarcó, va a ser "la única parada del AVE que va a haber en una reserva de la biosfera".

Destacó Prieto que la provincia debe "ser solidaria" con Otero de Sanabria en este caso y no permanecer impasible ante "los ataques con los que nos han tratado de ridiculizar". Tras esgrimir estas razones el Pleno aprobó un acuerdo basado en "mostrar nuestra más enérgica repulsa frente a las diferentes manifestaciones públicas vertidas desde diferentes ámbitos" en contra de la estación y apoyar su construcción, tanto por las razones técnicas esgrimidas como por la importancia de prestar servicio a la comarca sanabresa y a la zona transfronteriza de Portugal, así como por considerar esta infraestructura importante para el desarrollo social y económico de la provincia. Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento también se compromete a instar a los representantes políticos de Zamora en el Congreso de los Diputados a defender la construcción de esta estación. Por otra parte, la concejala popular, Natalia Ucero defendió la moción de urgencia por el que el Ayuntamiento se ha comprometido a instar al Gobierno a que, junto al resto de fuerzas políticas, impulse un pacto de Estado contra la violencia de género, poniendo a disposición todos los medios económicos y humanos necesarios para luchar contra esta "lacra social".

En la sesión plenaria también fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito. El PP se opuso a la operación, no por estar en contra del pago a los proveedores, sino porque "en este caso, no se da la excepcionalidad" a la que alude la ley en referencia a esta figura. El PP si respaldó otro reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá abonar cuatro ayudas a la natalidad que no fueron pagadas en 2015. La concejala del área de Economía, Ángeles Medina, destacó que con el reconocimiento de las subvenciones el PSOE ha tratado de "corregir una injusticia social" ya que, aunque cuatro parejas solicitaron una ayuda por nacimiento por un valor total de 1.200 euros, la falta de partida presupuestaria impidió que pudieran se abonadas.