El PP insta a la Alcaldía a que abra "de manera inmediata" la piscina cubierta

El Partido Popular de Toro instó ayer al alcalde, Tomás del Bien, a que abra la piscina climatizada "de manera inmediata", porque está privando a muchos usuarios de "disfrutar de una instalación que otras ciudades quisieran tener". Los populares también han recordado al alcalde que la piscina "no es suya ni fue un capricho de nadie y lo que si es un capricho es mantenerla cerrada por segundo año consecutivo". Ante esta situación, el PP se preguntó sobre el motivo por el que no existe para la piscina climatizada el mismo trato que para otras instalaciones deportivas o culturales que generan pérdidas año tras año y "sobre las que ni se plantea su apertura o cierre". Este hecho evidencia que las prioridades del equipo de Gobierno "no pasan por aprovechar todo el potencial del patrimonio toresano, sino solo por el que les guste personalmente".

Por otra parte, según el PP, el alcalde "no puede seguir amparándose en la mentira del alto coste" de la piscina ya que, según el estudio presentado por el PSOE para justificar la "absurda, descomunal y abusiva subida de precios de las entradas y abonos", la piscina de invierno tendría un coste mensual de 28.338 euros, frente a los 34.029 euros de la de verano. Cifras, por otra parte, según el PP, que están "infladas intencionadamente con el fin de proceder a privatizar un servicio de deporte y de salud".

Por otra parte, el PP invitó a Del Bien a "reflexionar" y a "dejar de engañar a los toresanos sobre este asunto", a la vez que subrayó que el esfuerzo realizado durante 16 por el PP, para dotar a la ciudad de Toro de unas instalaciones de primera calidad, "no puede compararse con el arreglo de duchas, las nuevas pruebas deportivas que hay en cualquier pueblo de España o la reparación del frontón". Por último, los concejales populares volvieron a invitar a los toresanos a reflexionar sobre estas situaciones que se viven en el día a día en la ciudad y reclamaron de nuevo al equipo de Gobierno que en el próximo presupuesto incluya partidas suficientes para paliar estas deficiencias.