El Ayuntamiento regularizará las viviendas municipales adjudicadas "de forma ilegal"

Foto M. J. C.

Bloques de viviendas de titularidad municipal situadas en la zona conocida como Las Tres Carreteras. Foto M. J. C.

El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento tratará de regularizar la situación de las viviendas de propiedad municipal, tras comprobar que el PP las adjudicó "ilegalmente" a sus actuales ocupantes y "sin ningún tipo de control" ni justificantes por escrito. Así lo confirmó el alcalde, Tomás del Bien, quien destacó que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un estudio sobre la situación de estas viviendas sociales de titularidad municipal que, en ningún caso, serán desalojadas, ya que la pretensión del Gobierno local es que las personas que las ocupan "tengan plenas garantías ante cualquier situación de desamparo".

Destacó el mandatario municipal que este proceso es un claro ejemplo de la preocupación del PSOE por el "patrimonio social y solidario", recientemente cuestionado por el grupo popular y matizó que las primeras conclusiones de este estudio es que las viviendas fueron adjudicadas "de manera ilegal y a dedo", ya que a sus ocupantes "les entregaron las llaves sin ningún tipo de papel por escrito" que justifique la cesión de esas edificaciones para ser ocupadas por familias necesitadas. En este punto, Del Bien remarcó que tan solo dos de las viviendas municipales están ocupadas de forma regular por dos trabajadores del Ayuntamiento y que desempeñan los cargos de conserjes de la institución local y de la Casa Municipal de Cultura.

En el resto de edificaciones, tales como las conocidas como "viviendas de los maestros", las situadas junto a las Escuelas de Tagarabuena o la vivienda del Hospital de la Cruz, será necesario regularizar su situación, al igual que la de un piso situado en el barrio conocido como "Las Malvinas", cuya adjudicación con fines sociales fue realizada por la Junta de Castilla y León. Otro caso son las viviendas prefabricadas de madera que, hace años, fueron utilizadas para realojar a familias que residían en un bloque de pisos en el que se produjo un incidente grave con el suministro de gas, viviendas que no son de propiedad municipal, al no aparecer recogidas en el inventario de bienes, aunque están ocupando terrenos del Ayuntamiento.

Para tratar de regularizar la situación de estas viviendas sociales, el equipo de Gobierno socialista ya ha mantenido reuniones con los vecinos que las ocupan y, en breve, tiene previsto celebrar un encuentro con los responsables del Centro de Acción Social (Ceas) de Toro, al objeto de estudiar posibles soluciones para revertir esta situación y que estas viviendas cumplan la función social de alojar a familias necesitadas.

De otro lado, Del Bien destacó que, en la gran mayoría de los casos, las edificaciones están "destrozadas" y presentan importantes deficiencias pero, como subrayó, "no podemos disponer de dinero público para un aprovechamiento particular", por lo que el Ayuntamiento de Toro no puede acometer mejoras en las citadas viviendas. Por último, recordó que el equipo de Gobierno espera concluir en breve este estudio sobre las viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento para que sus ocupantes tengan "plenas garantías jurídicas".