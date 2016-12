La Alcaldía busca una "solución eficiente" para poder reabrir la piscina climatizada

El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Toro espera encontrar en breve una solución definitiva para abrir la piscina climatizada el próximo mes de enero, sin que la puesta en funcionamiento de este servicio suponga un "quebranto" para las arcas municipales. Ante las quejas de los usuarios y las críticas del grupo municipal popular, el alcalde, Tomás del Bien, recordó que la apertura de la piscina cubierta supone un coste anual que supera los 150.000 euros, por lo que el Gobierno local "está buscando todas las fórmulas posibles" para que pueda estar operativa el próximo año, pero sin que el mantenimiento del servicio suponga una elevada inversión para el Ayuntamiento.

Así, como matizó el mandatario municipal, la solución pasa por encontrar "la manera más eficiente y menos costosa para las arcas municipales", ya que el equipo de Gobierno no está dispuesto a proceder a su apertura "a cualquier precio" y, por supuesto, a que su entrada en funcionamiento requiera un desembolso que supera los 150.000 euros cada año. Para el alcalde, la piscina climatizada de Toro fue construida por un "capricho" del anterior equipo de Gobierno popular y de la Diputación Provincial, por lo que, "mientras no encontremos una manera eficiente de gestionarla no vamos a abrirla", aunque se mostró convencido de que, durante el mes de enero, será posible encontrar una solución definitiva para que los usuarios puedan volver a utilizar las instalaciones. Por otra parte, el alcalde se refirió a otras actuaciones ejecutadas por el equipo de Gobierno socialista en el ámbito deportivo y en respuesta a la inacción cuestionada por el PP. Así, recordó que, para la oposición, "no debe ser patrimonio deportivo y de salud" las nuevas citas deportivas del calendario, en alusión al Trail Barranqueras o a la carrera San Silvestre. Del mismo modo recordó que el Ayuntamiento ha procedido a reponer todas las duchas del pabellón municipal de deportes, para el que también ha adquirido nuevo material deportivo ya que, el usado hasta ahora, presentaba un notable deterioro. Otros ejemplos de la atención prestada al "patrimonio deportivo y de salud" son, según Del Bien, la reparación del frontón, la adecuación del camino de acceso al campo de fútbol V Centenario en Tagarabuena o el apoyo al Club de Atletismo, a través de una subvención nominativa, por su permanencia en División de Honor. Por último, citó, la ordenación de horarios y servicios del personal del departamento de deportes o la regulación de actividades de terceros en instalaciones municipales que, hasta el 2015, no eran controladas por el Ayuntamiento.