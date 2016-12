El canal Toro-Zamora multará desde 2017 a los regantes por el uso inadecuado del agua

La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora celebró ayer su asamblea general del año 2016 con el fin de aprobar la cuota general de gastos del presente ejercicio. Además, se abordaron otras cuestiones presentes en el acta del día: la problemática sobre las peticiones excesivas de las horas de riego, el nombramiento de un agente recaudador, los problemas con las electroválvulas, el estado de los embalses y el planteamiento del cambio de estatutos de la comunidad.

Después de la lectura del acta por la secretaria, Cristina Campos, el presidente de la comunidad tomó la palabra. En uno de los principales puntos del acta, Pedro Pablo Ballesteros esgrimió la necesidad de concienciar a todos los miembros de la sociedad sobre la importancia de hacer un uso responsable de las horas de riego. Actualmente "algunos agricultores piden más horas de riego de las que necesitan para poder disponer del agua cuando quieran y así abrirla y cerrarla a su gusto", informó Ballesteros.

La situación no es nueva, sino que es algo que lleva ocurriendo en la comunidad desde hace unos años. Este desmán conlleva un gasto de electricidad extra que no se aprovecha, ya que al pedir más horas de las necesarias el agua se acumula sin ser utilizada en su totalidad, pero para obtenerla ya se ha bombeado con el correspondiente gasto eléctrico en horas de alto consumo (es decir, cuando más vale la luz).

Como medida correctora para el ejercicio de 2017 se impondrán multas a aquellos agricultores que realicen usos inadecuados en la necesidad del riego. Los recibos de este año, que se enviarán entre el 20 de diciembre y el 20 de febrero, especificarán ese desajuste pero no lo cobrarán, ya que dicha medida se implementará a partir del gasto correspondiente en el próximo año. El presidente de la comunidad de regantes mostró su voluntad de volcarse para subsanar esta situación y que todos los miembros "dispongan de los mismos derechos, pero también de las mismas obligaciones".

A tenor de esta cuestión, un miembro allí presente pidió que a la hora de realizar estos cálculos se tengan en cuenta los fallos que producen las electroválvulas en algunas explotaciones: con cierres y aperturas del riego de forma involuntaria. Para ello, propuso la necesidad de que en la factura se detalle el gasto "riego a riego", que permita a los agricultores explicar algunos de los desajustes en las horas de riego requeridas y así evitar que se les imputen gastos de los que no son responsables.

Desde la presidencia se respondió que de hacerlo así "a algunos miembros les llegarían recibos de más de 20 folios". Asimismo, implementar este modelo produciría un gasto administrativo superior al actual. De todos modos, "en las oficinas de la comunidad se encuentran todos esos datos reflejados y están a disposición de todo aquel que necesite revisarlos", explicó la mesa presidencial. En cuanto a los fallos en las electroválvulas, la presidencia notificó "ser consciente de esta situación" y ya están llevando a cabo la sustitución de algunos de esos instrumentos por otros más eficientes.

El problema con las electroválvulas es que el agua siempre deja sedimentos y con el paso del tiempo es imposible que no se produzcan obturaciones o fallos de diversa índole, como ocurre con cualquier herramienta de trabajo. No obstante, Ballesteros afirmó "que todas esas cuestiones se tendrían en cuenta" a la hora de establecer la facturación final.

La morosidad fue otro de los puntos centrales de la reunión. La Junta Directiva procederá al nombramiento de un agente recaudador para solventar la dilación de aquellos miembros que no están pagando sus recibos y "que no quieren llegar a un acuerdo con esta comunidad", afirmó Pedro Pablo Ballesteros. "Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudar a todo aquel que lo necesite", explicó Ballesteros respecto a los deudores de la sociedad. "El problema llega cuando hay personas que no tienen intención de pagar", continuó el presidente del canal Toro-Zamora. Actualmente, a la comunidad se le adeudan, según cifras de la propia organización, 100.000 euros correspondientes a 60 comuneros del total de 800 que componen la asociación.

La nueva figura del "recaudador" tendrá la posibilidad de embargar cuentas a aquellos morosos que no abonen su deuda a partir de 2017. "No somos las hermanitas de la caridad", sentenció Ballesteros.

Por último, a la asamblea general se llevó el proyecto (todavía con el borrador por redactar) de la intención de la Junta Directiva del canal de Toro-Zamora de variar una serie de estatutos para adaptarlos al sistema actual de riego, así como para cambiar algunos aspectos relacionados con el cargo de presidente. El propósito de la Junta es proponer una limitación del mandato presidencial de dos legislaturas (4 años) y que para acceder a ese puesto se dispongan de dos años de antigüedad en la Junta Directiva. El proyecto simplemente se ha presentado, a la espera de ser redactado y sometido a votación en la siguiente reunión de la comunidad.

Por último, también se destacó que el estado de los embalses es inferior al del año pasado por estas mismas fechas, aunque de momento no es preocupante y que el actual precio del metro cúbico de agua se sitúa en 4 céntimos. Tras estas últimas aclaraciones se aprobó el acta del día y se levantó la sesión.