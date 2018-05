El juez deja libre de nuevo al 'estafador del amor'

Albert C., el ´estafador del amor´.

El juez de guardia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a Albert C., el presunto estafador de al menos 17 mujeres al que los Mossos d'Esquadra detuvieron de nuevo ayer tras otra denuncia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido ha pasado esta mañana a disposición del titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, en funciones de guardia, que le ha dejado en libertad provisional, acusado de un delito de estafa.

El presunto estafador fue detenido ayer, cuando acudió a la Ciutat de la Justícia de Barcelona para cumplir con las comparecencias semanales que le fijó un juez por otro caso de estafa y se detectó que tenía una nueva denuncia presentada por otra mujer en la comisaría barcelonesa de los Mossos en Horta.

La causa abierta a raíz de esa nueva denuncia seguirá su curso en el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, al que ha correspondido la investigación de la denuncia por estafa.

A su salida del juzgado tras quedar en libertad, el supuesto estafador de mujeres ha rehusado hacer declaraciones a los medios que le esperaban a las puertas de la Ciutat de la Justícia.

Albert C. ya fue detenido por la Guardia Urbana el pasado día 6 por no presentarse a una citación judicial de uno de los múltiples procesos que tiene abiertos, y fue puesto en libertad provisional tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez.

El detenido, que acumula al menos 17 denuncias por estafas a mujeres que habían sido parejas suyas, se enfrenta mañana a dos juicios en el juzgado de lo penal número 1 de Barcelona a raíz de dos denuncias.

La Fiscalía pide penas de dos años y de dos años y medio de cárcel, respectivamente, en cada uno de esos dos juicios por sendas supuestas estafas perpetradas los años 2015 y 2016.