Las acusaciones y la defensa recurrirán las condenas

El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Morán, ha manifestado que está "decepcionado" con el fallo de la sentencia que condena a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada'.

En el momento en el que abandonaba el Palacio de Justicia de Pamplona tras escuchar el fallo, Morán ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la condena por abuso, y no por agresión sexual, no era lo que esperaba.

Preguntado por cómo ha acogido la sentencia, ha señalado que "todavía no voy a hacer manifestaciones" y sobre si está tranquilo y era lo que esperaba, ha afirmado que "no". "Estoy decepcionado", ha aseverado. El abogado que representa a la víctima ha señalado que van a recurrir la sentencia.

También el Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular, recurrirá la sentencia, según ha anunciado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, quien ha sostenido que el Ejecutivo navarro no la comparte porque "rebaja significativamente el delito cometido".

"Desde el respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de los jueces y juezas, el Gobierno de Navarra no podemos compartir el fallo que acabamos de conocer", ha afirmado este mediodía a los medios de comunicación.

"Taxativamente podemos decir que no compartimos este fallo, ya que no responde a la postura que los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra han defendido durante todo este proceso", ha manifestado, tras lamentar que la sentencia "rebaja significativamente el delito cometido, ya que interpreta que no hubo violencia o intimidación", ha dicho Ollo.

De esta forma, ha anunciado que los Servicios Jurídicos del Ejecutivo Foral "ya están trabajando de manera intensa en el análisis" de este fallo y que se recurrirá la sentencia por no compartir la calificación que se hace del delito.

Ollo, que ha mantenido el "apoyo, respeto y solidaridad hacia la víctima y su familia", ha previsto que posiblemente, el Ejecutivo convoque mañana viernes una rueda de prensa para "hacer una lectura más sosegada" del fallo.



Recurso de la defensa de cuatro condenados

Por su parte, Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco condenados ha avanzado también que va a recurrir la sentencia al considerar que "no es ajustada a derecho" al "sacarse de la manga un delito de abuso sexual con prevalimiento que en ningún caso ha sido base de acusación y no nos hemos podido defender".

Antes de abandonar el Palacio de Justicia de Pamplona, Martínez Becerra ha comentado a los periodistas que todavía no había podido hablar con sus clientes tras conocerse el fallo judicial, pero se ha mostrado seguro de que a las familias les ha caído como un "jarro de agua fría" la condena de nueve años de prisión porque "todos contemplábamos la inocencia y el tribunal nos ha dado la razón, son inocentes de una agresión sexual, de un delito contra la intimidad y cuatro de los cinco son inocentes del delito de robo".

No obstante, el letrado ha remarcado que "desde luego no contábamos por mucho que se haya jugado con esto de los futuribles, con la posibilidad de que hubiera una sentencia de este tipo".