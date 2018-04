Reabren la causa contra 'El Chicle' por la presunta violación a su cuñada

Trece años después de la presunta violación de José Enrique Abuín a su cuñada, el Juzgado de Instrucción número dos de Noia ha acordado reabrir la causa. La juez considera reforzada la veracidad de la denuncia al apreciar similitudes en el "modus operandi" de "El Chicle" entre este caso y otros que se le atribuyen indiciariamente. Por ello acusa al acusado de la muerte de Diana Quer de un supuesto delito contra la libertad sexual. La magistrada señala además que existen testigos que nunca llegaron a declarar tras ocurrir los hechos, en el año 2005.

"Cuando estaba delante de mi casa esperando al autobús para ir al instituto se acercó mi cuñado en su coche y me dijo que me subiera y que le acompañara porque iba a ir al banco a Rianxo sacar dinero para devolvérselo a mi padre. Aparcó el coche en un descampado, junto a la capilla. Me amenazó con un cuchillo que sacó de la guantera del coche y me dijo que me tenía que desnudar. Me cogió el móvil, lo guardó en el lateral del coche y no me lo devolvió", señaló Vanesa Rodríguez en su día, cuando puso la denuncia.

Según su relato, se desnudó porque "tenía miedo". Acto seguido, su cuñado le pidió que le hiciera una felación y ésta se negó. "Sacó una caja de condones que tenía en la guantera del coche y me dijo que eligiera un sabor. Como me negué a hacerlo, me dijo que mejor entonces me violaba. Se puso el condón y me penetró varias veces, aunque no consigo recordar las que me violó, eyaculó en una ocasión y no se cambió de condón. Duró unos 10 minutos".

Sin embargo, las presiones familiares acabaron provocando que la hermana gemela de Rosario Rodríguez retirara la denuncia. "El Chicle" llegó a estar en prisión provisional unos meses pero quedó en libertad y libre de culpa, aparentemente, ya que su mujer le protegió y le dio cobertura con una coartada.

El caso se reabre después de que el Juzgado número uno de Ribeira remitiese a Noia una parte de las investigaciones realizadas por la desaparición de Diana Quer. La Fiscalía, que entiende que los hechos no han prescrito, también había solicitado la reapertura del caso