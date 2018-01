La familia deja solo a 'El Chicle': "Él es quien debía estar en ese pozo y no Diana"

José Enrique Abuín Gey, "El Chicle", autor confeso de la muerte de Diana Quer, se ha quedado solo. Su familia le ha retirado su apoyo y le ha condenado entre el horror y la vergüenza. Si su madre decía hace unos días que era un "monstruo", y sus dos hermanas adelantaban que no irían a verle a prisión y que si era culpable decía "pagar", ayer su hermana María no dudaba en tildarlo de "asesino". "No me imaginaba que fuera él hasta que el domingo confesó que Diana Quer estaba en el pozo. Mi hermano es quien debía estar en ese pozo y no la niña" , manifestó visiblemente emocionada en una llamada telefónica a Espejo Público.

Muy compungida María Abuín se alegró de que la chica de Boiro, asaltada el pasado 25 de diciembre por su hermano lograra salvarse: "Sino sería la segunda niña que estaría en el pozo". Está convencida, además, de que "seguramente violó a más chicas".

"Mi hermano es un asesino, ya lo demostró", enfatiza María Abuín. Cree que su cuñada Rosario, la mujer de "El Chicle", no participó directamente en la muerte de la joven madrileña, pero duda de si tenía conocimiento de los hechos. "Una persona que está vivienda con otra, todo el día en casa ¿no le encuentra nada raro?", se pregunta.

Una duda que comparte el juez instructor del caso, Félix Isaac Alonso, que mantiene como investigada a Rosario Rodríguez, si bien la dejó en libertad y sin medidas cautelares tras tomarle declaración el jueves.

La mujer de "El Chicle", que prolongó casi un año la investigación porque dio una falsa coartada a su marido para el día de la desaparición de Diana Quer, proclama ahora su inocencia, también en televisión. "Soy inocente", aseguraba por WhatsApp al programa de Ana Rosa. Ella declaró a la Guardia Civil en septiembre de 2016 que aquel 22 de agosto en que desapreció la joven madrileña acompañó a su marido a robar gasoil. Estuvieron juntos. Detenida con su marido el pasado 30 de diciembre, a raíz del ataque frustrado a otra joven en Boiro el día de Navidad, confesó que no era verdad que estuvieron juntos cuando vio que la iban a imputar como coautora del crimen y escuchó la grabación de audio del asalto a la chica de Boiro que sin querer grabó lo ocurrido.

"Soy inocente y no tengo nada que ver con lo sucedido, lo dijo el jefe de la UCO", alega Rosario. En su declaración ante el juez, Rosario expuso que su marido le dijo aquella noche que se iba a "robar gasoil", algo al parecer muy habitual para él: "Cuando mi marido llegó a casa, pasadas las 3 de la madrugada, estaba medio despierta. Yo no sospeché nada".

Rosario, la mujer de 'El Chicle', insiste en su inocencia. Vídeo: Agencia ATLAS

Mentiroso compulsivo



Tanto la familia de "El Chicle" como la de su mujer dicen e él que es "un mentiroso compulsivo". Los padres de Rosario, con los que vive la hija menor de la pareja, explicaban ayer que "nunca imaginaron" estar ante un asesino, si bien "nunca confiamos en él. Siempre ha sido un mentiroso". En alusión a la violación de la hermana gemela de Rosario en 2005 con apenas 17 años de edad, denuncia que no llegó a juicio al parecer por las presiones de Rosario y a que la familia no creyó a la víctima, el matrimonio adelantó que este Fin de Año la gemela se fue de Catoira donde estaban todos juntos porque le preguntaban y no quería recordar lo ocurrido.

En el Juzgado de Ribeira declararon ayer como testigos los dos jóvenes que auxiliaron a la chica que "El Chicle" había metido en su maletero el día de Navidad en Boiro y que precipitó su detención. Nadie les había citado, pero la Policía Local les localizó enseguida y acudieron a prestar declaración con el mismo juez que lleva el caso de Diana Quer, pues su compañero de Instrucción 2 que lleva el rapto frustrado está de vacaciones. La víctima ya declaró el pasado 31 de diciembre, según fuentes del TSXG.

Eran las 22.30 del pasado 25 de diciembre y la víctima iba a reunirse con su pareja en un bar. Asegura que "al llegar a una zona con poca luz vi un coche con la puerta del conductor abierta y un hombre apoyado en ella. Cuando pasé a su lado me dijo: Dame el móvil. E inmediatamente me rodeó el cuello con el brazo y me amenazó con un objeto punzante entonces me volvió a decir que le diera el móvil y me decía que me montara en el coche". Se negó y se resistió y entonces "El Chicle" le dijo que era una broma y si era Carla: "mientras me hablaba me decía que estuviera tranquila y me acariciaba los hombros".

Logró separse y se marchaba de espaldas, cuando "El Chicle" vio que se fijaba en la matrícula: "Se abalanzó sobre mí me dio la vuelta y me empujó dentro, al maletero abierto. Me quedé dentro con las piernas por fuera y empecé a pedir auxilio mientras me empujaba las piernas y no dejaba de repetirme que me metiera dentro. Noté que dos chicos se acercaban y les pedí auxilio les grité y les dije que me estaban secuestrando. Y que tenía un cuchillo".

Entonces la joven escapó y "El Chicle" huyó en el coche, pero ya lo había reconocido: "Tenía unos labios particulares y una dentadura que sobresalía mucho" . Facilitó los daos del coche y al día siguiente lo reconoció en fotografía s sin duda alguna.