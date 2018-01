"'El Chicle' se vino abajo al dejar de cubrirle su mujer"

Si al principio de la investigación, José Enrique Abuín, 'El Chicle', logró engatusar a todos sus familiares para levantar una coartada sostenida durante cerca de 500 días, la venda que pesaba sobre ellos se vino abajo. Su mujer Rosario, sus hermanas e incluso su madre cierran filas contra él dejándolo completamente solo ante la Justicia y ante unos hechos que podrían costarle una estadía de por vida entre rejas. Fue precisamente la también investigada en la causa por el crimen de Diana Quer, Rosario Rodríguez, la que primero se apartó de su lado. "En cuanto su mujer le dejó de cubrir, 'El Chicle' se vino abajo", recuerda un miembro de la Guardia Civil en el vídeo adjunto a esta información.

Rodríguez cambió su declaración inicial ante la Guardia Civil tras escuchar la grabación de la joven que logró escapar de las garras de Abuín y del maletero de su coche la noche del 25 de diciembre. El contenido de este audio supuso un punto de inflexión para ella: pasó de ser una mujer confiada y segura de su marido -ni siquiera apoyó a su hermana cuando en 2005 denunció a 'El Chicle' por haberla violado- a sentirse completamente engañada por este. Así, terminó por confesar no haber estado con él la noche en la que desapareció Diana, testimonio que ratificó ayer ante el juez de Ribeira que instruye la causa. No sospechaba nada y no conocía esta supuesta doble cara de su marido.

La progenitora de Abuín -cuyo domicilio se encuentra solo a 200 metros de la nave donde sumergió el cuerpo de Diana- y otros miembros de su familia biológica también mostraron su repulsa por los atroces hechos cometidos por "El Chicle". "Que se pudra en la cárcel, no iremos a verlo. No le vamos a defender. Es un monstruo, que reciba un gran castigo", afirmaron sus hermanas a varios medios de comunicación.

Y es que ese castigo puede ser severo: a la pena de dos años y medio que tiene suspendida por tráfico de drogas se le podría sumar al menos 7 años por el intento de rapto a la joven de Boiro y al menos otros 15 por el homicidio de Diana (25 si se trata de un asesinato o prisión permanente revisable si se demuestra que la violó). Si la versión que sostienen su defensa - el atropello- afrontaría 4 años por un homicidio imprudente.

'El Chicle' se negó a declarar ante el juez. Vídeo: AGENCIA ATLAS



Su madre y su tía tampoco ahorraron calificativos hacia su hijo y sobrino. "Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", afirman las mujeres, quien como el resto de la familia ofrecieron sus condolencias a los padres y amigos de Diana. Solo el padre de Abuín todavía mostró un leve resquicio de fe en su hijo al asegurar que "es incapaz de matar a un ratón. No mata a una gallina".

La familia, que hasta el momento había estado recluida en la vivienda junto con Rosario, está viviendo sus peores momentos llegando a producirse ingresos hospitalarios por ataques de ansiedad. Trabajadores todo en distintas fábricas conserveras, esperan con expectación el devenir de las investigaciones y qué ocurrió realmente con la joven madrileña. Por el momento, la defensa de Rosario solicitará previsiblemente su desimputación de la causa.

Reunión con su abogado



El abogado de 'El Chicle', tiene previsto acudir en la mañana de este viernes a la prisión coruñesa de Teixeiro a mantener un encuentro con el autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Quer. Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el letrado Ramón Sierra se reunirá a partir de las 10 horas con su cliente, en la misma jornada en que finaliza la medida de incomunicación.

Abuín mantendrá su decisión de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez mientras no se conozcan los resultados de la autopsia practicada al cadáver de Diana Quer, según ratificó el jueves su defensa tras comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (A Coruña).

Mientras, su mujer, Rosario R., ratificó ante el juez instructor de la causa sobre la muerte de Diana Quer, Félix Isaac Alonso, que no estaba con su marido cuando desapareció la joven madrileña el 22 de agosto de 2016.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira ratificó el jueves la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza dictada el lunes por el juzgado número 3, en funciones de guardia, para Abuín, investigado por la muerte de Diana Quer. En esta causa se le investiga por los supuestos delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.