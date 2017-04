Juzgan a un médico por abusar de una paciente en Palma durante un tacto rectal

Un médico ha sido juzgado este lunes por abusar de una paciente durante un tacto rectal en una clínica de Palma en febrero de 2016. El cirujano, especialista en aparato digestivo y cirugía general, ha negado los cargos en rotundo. El facultativo ha negado haber tocado los pechos y la zona púbica a la mujer. "Eso es imposible", ha recalcado, haciendo referencia a la situación en la que él se encontraba y la postura de ella, parcialmente inclinada sobre la camilla, pero de pie. "En cuarenta años nunca me ha pasado nada parecido, es incomprensible", ha asegurado.

El especialista ha recordado que visitó a la paciente el pasado 29 de febrero de 2016, sobre la una del mediodía, por un problema de hemorroides. Según su versión, después de que ella le explicara el problema, la hizo pasar a una sala adjunta para explorarla. "Le dije cómo se tenía que poner, me puse dos guantes y la exploré. Vi una hemorroide, la palpé. Luego, la avisé para hacer un tacto rectal" y así confirmó su diagnóstico, según el acusado. El facultativo ha precisado que era más conveniente un tratamiento médico, que no quirúrigo y así se lo indicó a la afectada. "Todo duró entre seis y ocho minutos", ha apuntado.

La perjudicada ha manifestado que fue a la consulta del doctor porque quería que la operara. "Hablé con el doctor del tema. Luego pasó a la exploración, me dijo que me pusiera en la camilla apoyada de pie. Se puso un guante, empezó la exploración y con la otra mano me tocó el pecho y luego bajó", indicó la paciente. Según su versión, le tocó dos veces el pecho por encima del sujetador y por debajo de la blusa y también la acarició dos veces en la zona púbica, en la que no llevaba ropa. "Le dije que ya estaba, me pareció raro y me subí la ropa. Él dijo 'vale, vale'. Primero pensaba que era por la exploración pero luego parecía que me acariciaba. No me pidió disculpas. Luego, ya no me miraba directamente a los ojos, me hizo la receta. Él hacía como que era normal lo que había pasado", ha relatado la víctima. "Salí bastante enfadada, me sentí humillada y fui al sitio de las quejas", ha añadido. "Cuatro años antes fui a otro especialista y la exploración fue completamente diferente. Fue rápida la exploración, nada que ver con esta vez, no me tocó el pecho", ha destacado la joven.

La fiscal ha solicitado una pena de 20 meses de multa a razón de seis euros diarios y una indemnización de mil euros para el facultativo por un delito de abusos sexuales. Mientras, el abogado defensor ha reclamado su libre absolución por la ausencia de pruebas de cargo. Según el letrado, el especialista nunca ha tenido ningún problema durante su dilatada carrera y la perjudicada tiene cinco procedimientos judiciales abiertos como denunciante.