Uxía Alonso: "Puse un anuncio para encontrar trabajo, no para acostarme contigo si me pagas"

"Busco trabajo de cualquier cosa porque necesito dinero, me interesan especialmente la hostelería y restauración, el cuidado de niños o personas mayores, tareas de limpieza en el hogar, trabajos de dependienta o atención al público en tiendas... pero me adapto a otros trabajos". Así rezaba la oferta laboral que la universitaria gallega, Uxía Alonso, publicó en una página web. Estudia fuera de su ciudad y por lo tanto necesita dinero para sufragarse los gastos y ayudar en casa. A las pocas horas recibió decenas de respuestas para contratar sus servicios, pero no de camarera o

Pregunta: Cuando publicitó el anuncio, imagino que lo último que esperaba eran estas respuestas.

U. A: Me esperaba cualquier cosa, incluso que no contestase nadie, antes que esto. No paraba de mandar currículos y nada, pues intenté abrir otras posibilidades a la desesperada a ver si me contactaba alguien, pero no esperaba respuestas de tanta gente y mucho menos para tener sexo.

¿Intentaban disimularlo o eran realmente directas?

U. A: Había gente que al principio me decía que era para limpiar la casa, pero luego ya te ibas dando cuenta que en verdad no querían eso de ti y otros que iban más directos. Me encontré de todo, la verdad.

¿Cuántas personas la llamaron o contactaron con usted?

U. A: En el anunció ya pedí que no fueran llamadas porque no me gusta hablar por teléfono, solo mensajes y en torno a diez personas distintas pero en cuanto vi que solo me escribían para eso ya ni atendía. De ellos, solo uno no era de carácter sexual. Se trataba de una empresa para ofrecerme un trabajo en el sector de la limpieza.

¿Por qué decidió hacerlo público?

U. A: Suelo emplear mi cuenta para realizar reivindicaciones feministas, pero en este caso es que me llegó tanta gente y algunos casos tan absurdos que no me los pude callar, la gente tiene que saber lo que está pasando. Estoy segura de que si yo fuera un hombre no habría pasado esto. Pero es que además muchos hombres me han comentado al tweet diciendo que la culpa era mía porque el anuncio era bastante ambiguo.

¿En serio?

U. A: Sí, al principio la gente que me hablaba me apoyaba y todo pero cuando fue cogiendo altura la situación pues muchas personas empezaron a decirme que si el anuncio era muy ambiguo, que la culpa era mía y no de ellos. Muchos de mis seguidores me ayudaron con ofertas de empleos o rebotándome a empresas que buscaban empleados, pero luego hubo gente que... Sin comentarios porque no los merecen.

¿Se sintió muy ofendida?

U. A: Claro, una pone un anuncio de forma normal para encontrar un trabajo normal y se encuentra con esto. Por el hecho de ser una mujer y que diga que me hace falta el dinero pase esto... Yo sinceramente puse el anuncio y dije que era universitaria para que se entienda que necesito un trabajo a tiempo parcial y que me vale casi cualquier cosa, no para decir mira, estoy desesperada y me voy a acostar contigo si me pagas. Me parece que esta relación es absurda. ¿Solo porque soy mujer y soy joven ya no me puedes tomar en serio?

¿Seguirá buscando trabajo?

U. A: Lo necesito para junio, así que sí sigo buscando lo que pasa es que estoy algo desmotivada, la verdad.