La última teoría de Stephen Hawking sugiere que hay universos paralelos

La última teoría científica, sobre el origen del Universo, desarrollada por el físico británico Stephen Hawking antes de morir el pasado 14 de marzo ha sido publicada hoy en la revista "Journal Of High Energy Physics" del Reino Unido.



Hawking, fallecido a los 76 años, elaboró esta teoría cosmológica durante veinte años con su colega Thomas Hertog, del Instituto de Física Teórica de Lovaina (Bélgica), y ambos la presentaron a la publicación para su revisión diez días antes de que el primero falleciera.



La nueva teoría Hawking-Hertog plantea que, a partir del Big Bang (el momento de formación del cosmos), el Universo se formó como un vasto y complejo holograma, de modo que pueden existir otros universos muy similares al nuestro.



Los dos científicos ofrecen además pautas matemáticas para que los astrónomos puedan buscar pruebas sobre la existencia de estos posibles universos paralelos.



Hertog explica en el siguiente vídeo de la cuenta de Twitter de la Comisión Europea en el Reno Unido cómo se ha gestado todo el proceso:







??Stephen Hawking´s last paper proposes a new cosmological theory, in which universe is less complex and finite. The paper was co-authored with ????@ERC_Research grantee Thomas Hertog from @KU_Leuven and was published in the Journal of High Energy Physics. pic.twitter.com/vCf5DwXd4i