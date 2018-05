La batalla de superhéroes más grande jamás contada

Ha llegado el momento de que comience la gran batalla. Una pelea que se lleva gestando desde 2008, cuando llegó a las salas la primera entrega de "Iron Man" protagonizada por un Robert Downey Jr. que demostró a todo el mundo que había nacido para interpretar ese papel. La editorial Marvel decidió apostar por su universo cinematográfico, especialmente, tras la compra de la compañía por parte de Disney, que vio en esta franquicia a su gallina de los huevos de oro. Una década después y con 18 películas estrenadas desde entonces, los mayores héroes de la "casa de las ideas" se reúnen en la mastodóntica producción "Vengadores: Infinity War" para plantar cara a un poderoso mal que hará temblar a los más valientes: Thanos (Josh Brolin), el "titán loco" que busca reunir las gemas del infinito y adquirir un vasto poder capaz de aniquilar toda forma de vida. El Capitán América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), la Viuda Negra (Scarlett Johansson), el Doctor Extraño (Benedict Cumberbatch), Hulk (Mark Ruffalo), Pantera Negra (Chadwick Boseman), Spider-Man (Tom Holland), los Guardianes de la Galaxia (liderados por Chris Pratt como Star Lord) o el ya mencionado Iron Man (Downey Jr.) llevarán a cabo la reunión más importante y numerosa de superhéroes que se ha producido en la historia del cine para librar una guerra que supone la culminación de ese universo iniciado en 2008. "Nadie ha visto una película así porque nunca se ha hecho algo similar. Esto es únicamente posible por el camino que ha recorrido el estudio Marvel en la última década", comenta Anthony Russo, director del filme junto a su hermano Joe. "Tenemos una historia muy grande por contar, y en esta película habrá algunos finales y algunos comienzos. Veremos a dónde nos llevan", indica. Lo más llamativo de la cinta es la gran reunión de rostros conocidos que encarnan a héroes con los que el espectador está completamente familiarizado. "Lo más complicado del rodaje fue coordinar la agenda de los actores", comenta Anthony Russo entre risas. "Tenerlos juntos cuando lo necesitábamos fue realmente difícil, pero no más que rodar seguidas dos películas de este estilo", añade. El actor británico Benedict Cumberbatch, que se pone por segunda vez en la piel del Doctor Extraño después de su debut como este poderoso hechicero en la película homónima de 2016, ve en este tipo de películas una oportunidad para acercar al público a otro tipo de cine menos comercial. "Esperas poder atraer gente de esta enorme franquicia a otros trabajos que has hecho. Es la posibilidad de movilizar al gran público a obras menos conocidas", declara.Thanos nació de la mente del guionista y dibujante Jim Starling al poco tiempo de regresar de la guerra de Vietnam, mientras daba clases de psicología en la Universidad. Esa mezcla de los recuerdos del horror vividos en el frente y sus estudios de la mente humana dio lugar en 1973 a un villano que se convirtió en una de las grandes amenazas para "Los Vengadores" a lo largo de su historia. No es de extrañar que el poderoso titán púrpura sea el enemigo perfecto para unir a un gran equipo de superhéroes en este ambicioso filme. "Infinity war" contará con una secuela que se estrenará en mayo de 2019 y que de momento solo se conoce como "Vengadores 4". "No queríamos hacer una sola película y, simplemente, meterle un tijeretazo por la mitad", explicó. "Lo que ocurre en esta historia va a tener repercusiones en la siguiente, pero la próxima tendrá también un comienzo, un nudo y un desenlace sin perder de vista el trasfondo con el que lidiamos", agrega Russo. Ahora solo queda descubrir cuál será el destino de los héroes más poderosos del planeta al tiempo que se entona el icónico grito de guerra que pronunciaba el Capitán América antes de una gran batalla: "¡Vengadores reuníos!".