Día de la Tierra: El plástico invade el planeta

Distintas organizaciones han destacado la necesidad de pasar a la acción para evitar el deterioro ecológico del planeta, lo que pasa por frenar, entre otros, la invasión de plásticos: en los océanos hay cinco billones de fragmentos de este material, suficiente para rodear la Tierra más de 400 veces.



Hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que, según la ONU, sirve para concienciar a todos los habitantes de la Tierra sobre los problemas que afectan al planeta y a la que también el Gobierno y los políticos españoles se han querido sumar.



Las organizaciones ecologistas han puesto el foco en los plásticos, entre ellas Greenpeace, que denuncia que cada año 12 millones de toneladas llegan al mar y el 80 % procede de la tierra.



Además, los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta y afectando a más de 550 especies de animales marinos; como ejemplo, hasta 9 de cada 10 aves marinas, una de cada tres tortugas marinas y más de la mitad de especies de ballenas y delfines han ingerido plástico en alguna ocasión, informa la ONG en una nota.



"Por todo esto, Greenpeace demanda en el Día de la Tierra que los supermercados se comprometan con esta lucha y acepten las demandas de eliminar los plásticos de un solo uso", explica Alba García, responsable de la campaña de plásticos de esta organización.



Para ello, tienen que dejar de promover solo el reciclaje y de culpabilizar y poner la responsabilidad únicamente en los consumidores: "hay que tomar medidas valientes para dejar de producir y usar plásticos de un solo uso".





#DYK that by 2050, there could be more #plastic in the ocean than fish by weight? The Great Pacific Garbage Patch, estimated to be about twice the size of Texas, is a stark reminder of the urgent need to reduce plastic use now. Tell us how you´re doing your part for #EarthDay ?? pic.twitter.com/7t3IAU0r3l