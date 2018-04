Los otros desplantes de la Reina Letizia

El tenso momento que se vivió en la misa del domingo de Resurrección entre la Reina Letizia y Doña Sofía ha convertido a la actual reina consorte en el blanco de las críticas. Pero el carácter fuerte de la que fuera Princesa de Asturias es de sobra conocido en la Casa Real.



Desde que anunciara su compromiso con Felipe en 2003, la vida de Letizia ha estado marcada por los constantes actos públicos y cámaras de televisión que debido a su condición de regia han captado ese temperamento tan firme. Estos han sido algunos de los más sonados.



El retoque durante la Pascua Militar

Su relación con la Infanta Cristina

En la biblioteca de Zacatecas

El viaje en coche el día de la proclamación

El famoso "déjame terminar"

Durante el desfile de ladel año pasado, Letizia fue muy criticada en las redes sociales por una escena que grabaron las cámaras de televisión. Mientras conversaba junto a su marido con María Dolores de Cospedal , la Reina sacó un espejo y comenzó a retocarse su maquillaje delante de los interlocutores.siempre ha estado muy unido a sus hermanas mayores, las infantas Cristina y Elena. Sin embargo, la relación de la Reina con ellas ha estado llena de discordias. La primera de ellas llegó en 2005, cuando se celebró el bautizo deLos padres del ahora imputado por el caso Nóos , viajaron hasta Madrid para ver a su nieta recibir el sacramento. Cuando llegaron a la capital no tenían donde quedarse y la Infanta Cristina pidió a su hermano si sus suegros podrían pasar la noche en su casa. Al parecer, la Reina Letizia contestó con un rotundo "no", alegando que estaba en la recta final de su primer embarazo y no quería tener invitados. Se ve que los 1.800 metros útiles que tiene el 'Pabellón del Príncipe' no eran suficientes.Los Reyes visitaron México en verano de 2015, poco después de que salieran a la luz los SMS que Letizia envió a suLa tensión de este escándalo fue lo que pudo provocar el ya famoso vídeo de Zacatecas, en el que los monarcas aparecían visitando la biblioteca del museo Guadalupe en dicha localidad mexicana. En las imágenes se pudo ver cómo Letizia ignoraba los ruegos de su marido y se dedicaba a mirar los libros de las estanterías.En junio de 2014, cuando los Reyes y sus hijas se dirigían a la Zarzuela para la proclamación, Felipe abrió la puerta del coche para dejar entrar a su mujer. Pero en las imágenes captadas por una cámara se vio cómo Letizia prefirióEl todavía Príncipe de Asturias se quedó unos momentos de pie sin saber qué hacer, hasta que la Reina se lo pensó mejor y salió del coche en el que estaban las niñas para ir con su marido.¿Quién no recuerda a Letizia y su traje blanco de Armani anunciando su compromiso? Y es que fue durante este debut en sociedad cuando la Reina pronunció una de sus frases más recordadas, el ya famoso "déjame terminar" que espetó a su prometido. Lo que muchos vieron como unaotros lo consideraron como una demostración de que su carácter no era adecuado para la función que estaba a punto de desempeñar.