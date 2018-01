¿Qué pasaría si la Tierra fuera realmente plana?

La Tierra es redonda, pero la creencia en una Tierra plana se niega a morir. Un revelador blog del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia explica qué pasaría si nuestro planeta fuera realmente plano.

En primer lugar, un planeta aplanado como el que defiende la Flat Earth Society podría no tener gravedad. No está claro cómo funcionaría o se crearía la gravedad en un mundo así, dice el geofísico de Lamont Doherty James Davis. Es un gran problema, ya que la gravedad explica una amplia gama de observaciones terrestres y cósmicas. La misma fuerza mensurable que hace que una manzana se caiga de un árbol también hace que la luna orbite alrededor de la Tierra y todos los planetas orbitan alrededor del sol.

Las personas que creen en una Tierra plana suponen que la gravedad actúa directamente, pero no hay evidencia que sugiera que funcionase de esa manera. Lo que sabemos sobre la gravedad sugiere que tiraría hacia el centro del disco que forma la supuesta Tierra plana. Eso significa que solo tiraría hacia abajo en un punto en el centro del disco. A medida que se alejase cada vez más del centro, la gravedad tiraría cada vez más horizontalmente. Esto tendría algunos impactos extraños, como aspirar toda el agua hacia el centro del mundo y hacer que los árboles y las plantas crezcan diagonalmente, ya que se desarrollan en la dirección opuesta a la atracción de la gravedad.

Luego está el Sol. En el modelo científicamente respaldado del sistema solar, la Tierra gira alrededor del sol porque este último es mucho más masivo y tiene más gravedad. Sin embargo, la Tierra no cae al Sol porque viaja en una órbita. En otras palabras, la gravedad del Sol no está actuando sola. El planeta también está viajando en una dirección perpendicular al tirón gravitacional de la estrella; si fuera posible desactivar esa gravedad, la Tierra se dispararía en línea recta y saldría del sistema solar. En cambio, el impulso lineal y la gravedad del sol se combinan, dando como resultado una órbita circular alrededor del sol.



La posición del Sol



El modelo plano de la Tierra ubica a nuestro planeta en el centro del universo, pero no sugiere que el Sol orbita la Tierra. Por el contrario, el sol gira sobre el lado superior del mundo como un carrusel, emitiendo luz y calor hacia abajo como una lámpara de escritorio. Sin el impulso lineal y perpendicular que ayuda a generar una órbita, no está claro qué fuerza evitaría que el Sol y la Luna se ciernan sobre la Tierra, dice Davis, en lugar de chocar contra ella.

Del mismo modo, en un mundo plano, los satélites artificiales probablemente no serían posibles. ¿Cómo orbitarían un plano? "Hay una serie de misiones satelitales de las que la sociedad depende que simplemente no funcionarían", dice Davis. Por esta razón, dice: "No puedo pensar cómo funcionaría el GPS en una Tierra plana".

Si el Sol y la Luna simplemente giran alrededor de un lado de una Tierra plana, es probable que haya una procesión de días y noches. Pero no explicaría las estaciones, los eclipses y muchos otros fenómenos. El Sol también debería ser, presumiblemente, más pequeño que la Tierra para no quemarse o chocar contra nuestro planeta o la Luna. Sin embargo, sabemos que el Sol tiene más de 100 veces el diámetro de la Tierra.



Las profundidades



Profundamente debajo de la tierra, el núcleo sólido de la Tierra genera el campo magnético del planeta. Pero en un planeta plano, eso tendría que ser reemplazado por otra cosa. Tal vez una lámina de metal líquido. Eso, sin embargo, no rotaría de una manera que crease un campo magnético. Sin un campo magnético, las partículas cargadas del sol freirían el planeta. Podrían eliminar la atmósfera, como lo hicieron después de que Marte perdiera su campo magnético, y el aire y los océanos escaparan al espacio.

El movimiento de la placa tectónica y la sismicidad dependen de una Tierra redonda, porque solo en una esfera encajan todas las placas de una manera sensata, dice Davis. Los movimientos de las placas en un lado de la Tierra afectan los movimientos en el otro. Las áreas de la Tierra que crean corteza, como la cordillera del Atlántico medio, se contrarrestan con los lugares que consumen corteza, como las zonas de subducción. En una Tierra plana, nada de esto podría explicarse adecuadamente. También tendría que haber una explicación de lo que sucede en el borde del mundo. Uno podría imaginarse que podría caerse, pero eso probablemente pondría en peligro el muro propuesto que evita que las personas caigan del mundo en forma de disco.

Quizás una de las rarezas más llamativas es que el mapa propuesto de la Tierra plana es totalmente diferente. Coloca el Ártico en el centro mientras que la Antártida forma una "pared de hielo" alrededor de los bordes. En un mundo así, viajar sería muy diferente. Volar desde Australia a ciertas partes de la Antártida sería, por ejemplo, una eternidad: tendrías que viajar por el Ártico y ambas Américas para llegar allí. Además, ciertas hazañas del mundo real, como viajar a través de la Antártida (lo que se ha hecho muchas veces), serían imposibles.

Contrariamente a la creencia popular, es un error pensar que muchas sociedades de personas serias y educadas alguna vez creyeron realmente en la teoría de la Tierra plana. "Con pocas excepciones extraordinarias, ninguna persona educada en la historia de la civilización occidental desde el siglo III de nuestra era creía que la Tierra era plana", señaló el historiador Jeffrey Burton Russell en 1997. "Una Tierra redonda aparece al menos desde el siglo VI antes de Cristo con Pitágoras, a quien siguieron Aristóteles, Euclides y Aristarco, entre otros, al observar que la tierra era una esfera", añade Davis.