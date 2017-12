¿Cómo buscar el número de Lotería de Navidad que has soñado?

Empieza la cuenta atrás para el Sorteo de la Lotería de Navidad y como cada año muchos sueñan despiertos con lo que harían si les tocase el Gordo de Navidad, premiado con 400.000 euros al décimo. Desde comprarse una casa, pasando por pagar la hipoteca hasta pegarse el viaje de sus vidas.

Pero además hay quien le pone tanta ilusión al Sorteo del próximo 22 de diciembre que dormidos sueñan con que les toca la Lotería de Navidad o con algún número en concreto. Si este es tu caso y en las últimas noches has soñado con un número que ya no puedes quitarte de la cabeza, no lo dudes y hazte con él cuanto antes. Puedes buscar el número de Lotería de Navidad que has soñado pinchando aquí. También en nuestro buscador podrás encontrar otros décimos con un significado especial para ti como el día de tu boda, el nacimiento de tu hijo o el día que tu equipo gano una Copa.

Además, que soñar con que te toca la Lotería de Navidad tiene otros significados que debes de conocer: