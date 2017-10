Sabrina González Pasterski, una Einstein del siglo XXI

Como muchos predecesores en su campo, Sabrina González Pasterski es una mente maravillosa. Su historia no es común, pero tampoco lo es ella. A sus 24 años se ha convertido en todo un referente dentro del mundo científico con un sinfín de logros a sus espaldas. Porque su currículo es bastante más extenso de lo habitual en una persona de tan corta edad.

De origen cubano, esta estadounidense, de Chicago, no tiene nada que envidiar a los grandes científicos y físicos de la historia, aunque en sus pocas entrevistas haya dejado claro que no se siente especial. A simple vista, es una joven universitaria al uso, pero si alguien indaga en su vida y en su mente, se da cuenta de que González es especial.

En la actualidad, se encuentra en la prestigiosa universidad de Harvard realizando un doctorado de física hiperenergética, aunque no es lo primero que hace ni mucho menos. Con 19 años se licenció en Física por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), donde entró con solo 16 años. Aunque su pretensión era hacerlo antes pero le denegaron el acceso. Su nota final, la mejor que se puede obtener, una media de 5.0.

Porque nada es óbice para esta chica que desde pequeñita se interesó por las naves espaciales. Con tan solo 10 años recibió uno de los mejores regalos que se pueden tener, un aeroplano de parte de su abuelo. Un año antes, realizó su primer vuelo, con el que arranca su autobiografía. Sí, también tiene un libro.

Siempre quiso construir una nave espacial.

La avioneta del abuelo se solía romper, por lo que decidió comprar un motor viejo en Ebay y arreglarlo. Con 12 años ya tenía el nuevo motor preparado para su pequeño avión, para después lanzarse desde cero a construir otra avioneta con las piezas sobrantes, para la que recibió una licencia con 14 años y voló en solitario por primera vez con 16 en Estados Unidos. Antes ya lo había hecho pero en Canadá, ya que en su país no se lo permitían siendo tan joven.

Sabrina en uno de sus primeros vuelos.

Porque la edad siempre ha parecido un impedimento para realizar sus sueños, pero finalmente no ha sido óbice para que se convierta en toda una eminencia dentro de su mundillo, donde aseguran que es la Einstein de este siglo.

A tanto llega la admiración de la comunidad científica que Jeff Bezos, creador de Amazon y de la compañía espacial Blue Origin, le ofreció trabajo con 13 años, a lo que ella se negó para seguir adelante con sus estudios.

Stephen Hawking también es admirador de su trabajo, el cual ha mencionado en varias ocasiones, al igual que Carlos Rubbia, físico de partículas elementales que también se alzó con el Nobel de Física.

Todo un talento 'millenial' que no hace uso de redes sociales y que solo cuenta con una web donde va colgando sus entrevistas, no muchas, y progresos. También, algún vídeo en Youtube, donde se puede ver el proceso de creación de su avioneta. Amante de las motos y el chocolate, jamás ha fumado ni bebido, y es que no hay nada que le haga estar más despierta. "Tan solo soy una estudiante", sostiene.