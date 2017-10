Un luto que suena a ovación

Hay veces que el luto no es silencioso ni oscuro. Que suena a la ovación de cientos de personas, puestas en pie en recuerdo de tres jóvenes que perdieron la vida trágicamente en la montaña. Ayer, Fernando Casquero Fernández, Daniel Camarzana González y Rubén González Herrera, los tres zamoranos que perdieron la vida a finales del pasado mes de abril en Picos de Europa, recibieron el reconocimiento póstumo de la Diputación y de todos los zamoranos con la entrega del premio Tierras de Zamora a la Trayectoria Deportiva, un galardón que recogieron sus familiares, unidos en un abrazo, para después brindarlo al cielo.

El reconocimiento a los tres montañeros que perdieron la vida hace escasos meses hizo que todos los presentes ayer en el polideportivo de Camarzana de Tera -donde se celebró el Día de la Provincia- recordaran los sucesos de finales de abril, cuando los tres zamoranos se precipitaron al vacío en el Espolón del Jisu unidos por la misma cuerda. Su trayectoria, ejemplar, se vio entonces truncada y la implicación del accidente en la sociedad zamorana fue muy profunda. "Vuestra grandeza perdurará por siempre", rezaba el vídeo que servía para presentar el premio a los tres zamoranos. "La grandeza de las personas no se mide por su altura, si no por el tamaño de su alma. Y la vuestra era enorme, en ella cabían todos los sistemas montañosos del mundo. En todo ello se refleja vuestra grandeza. Seguro que donde ahora os encontréis no habréis parado hasta encontrar nuevas cimas, nuevos retos para cada día. Nunca dejaremos de recordaros".

El aplauso que los cientos de zamoranos reunidos ayer para celebrar el Día de la Provincia dedicaron a los montañeros duró varios minutos. La emoción de los familiares que recogieron el premio en el escenario era más que visible y contagió a la presidenta de la Diputación de Zamora. Tras la atronadora ovación, con todos puestos en pie, los familiares abandonaron el escenario. A partir de ahí la presencia de Fernando, Dani y Rubén impregnó todo lo que seguía. Antonio Jesús García Bernal, presidente de AFA Zamora y encargado de realizar el discurso de agradecimiento de los premiados confesó que era "muy complicado" hablar después de lo que se acababa de vivir. La mente del auditorio estaba ya con los montañeros y con sus familias, que ayer pudieron recordar lo mejor de ellos. El luto sigue, pero ayer sonó diferente.