¿Cuánto tiempo queda para salvar al mundo de una destrucción irreversible?

El cambio climático es ya una realidad. Algunas voces aseguran que, si bien desastres como los huracanes 'Irma' o 'María' no son directamente atribuibles a la acción del 'global warming', sí que los potencian. El fenómeno del calentamiento global amenaza el ya de por sí frágil equilibrio ecológico del planeta Tierra. Aunque lo cierto es que los efectos más palpables ya son cotidianos: subida de temperaturas, sequías, temporales repentinos? Consecuencias que, por cierto, son también apreciables en España.



Recientemente, seis científicos y diplomáticos, entre los que destaca la ex jefa de la ONU para el cambio climático, Christiana Figueres, advirtieron en un artículo que el mundo tiene tres años para evitar los efectos más devastadores del cambio climático. Un llamamiento generalizado, destinado a gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo.



Figueres, que recogió en nombre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional del año pasado, ha señalado en diversas entrevistas que "apenas llegamos para frenar el cambio climático". Un aviso en toda regla que merece tomar en serio.



El artículo, firmado también por otros cinco destacados científicos, como el físico Stefan Rahmstorf, alerta de que el incremento de la temperatura media de 1 grado en los últimos años por las emisiones de dióxido de carbono está provocando graves deshielos en el Ártico y la destrucción de los corales marinos. "El impacto social derivado de las olas de calor y las sequías son inexorables y están afectando ya a los más pobres", indica la carta.



Las emisiones de gases de efecto invernadero pueden provocar la deforestación de algunos de los bosques y reservas verdes más importantes del planeta, como la selva amazónica, además de inundaciones periódicas por la subida del nivel de los océanos y cambios bruscos de temperaturas que afectarían a los cultivos agrícolas en muchos países.





