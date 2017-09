La rana gigante que era capaz de comer dinosaurios

Una rana de gran tamaño, ahora extinta, llamada Beelzebufo, que vivió hace unos 68 millones de años en Madagascar, habría sido capaz de comer pequeños dinosaurios.

La conclusión viene de un estudio de la fuerza de la mordedura de las ranas con cuernos sudamericanas del género vivo Ceratophrys, conocidas como ranas Pacman por su forma redonda característica y boca grande, similar al personake del videojuego Pac-Man. Debido a su atractiva coloración corporal, apetito voraz y cabezas cómicamente enormes, las ranas con cuernos son muy populares en el comercio internacional de mascotas.

Científicos de la Universidad de Adelaida, de la Universidad Politécnica del Estado de California-Pomona, de la Universidad de California-Riverside y el University College de Londres, descubrieron que las grandes ranas de cuernos de América del Sur tienen fuerzas de mordedura similares a las de los depredadores de mamíferos.

"A diferencia de la gran mayoría de las ranas que tienen mandíbulas débiles y típicamente consumen pequeñas presas, las ranas con cuernos emboscaban animales tan grandes como ellas mismas - incluyendo otras ranas, serpientes y roedores y sus poderosas mandíbulas jugaron un papel crítico en agarrar y dominar a la presa", dice en un comunicado Marc Jones, biólogo investigador de la Universidad de Adelaida, en Australia.

El estudio encontró que las pequeñas ranas cornudas, con un ancho de cabeza de unos 4,5 centímetros, pueden morder con una fuerza de 30 newtons o alrededor de 3 kg. Un experimento de escala, comparando la fuerza de mordedura con la cabeza y el tamaño del cuerpo, calculó que las ranas de cuernos grandes que se encuentran en los bosques húmedos tropicales y subtropicales de América del Sur, con un ancho de cabeza de hasta 10 centímetros, tendrían una fuerza de mordida de casi 500 N. Esto es comparable a reptiles y mamíferos con un tamaño de cabeza similar.

"Esto sería como tener 50 litros de agua balanceados en la punta de sus dedos", dice el profesor Kristopher Lappin, profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad Politécnica del Estado de California - Pomona.

Basándose en su relación de escala, los científicos estimaron que la fuerza de la mordedura de la rana gigante extinta Beelzebufo -que es en muchos aspectos similar a las ranas de cuernos vivientes- pudo haber tenido un mordisco de hasta 2200 N, comparable a formidables predadores de mamíferos como lobos y tigres femeninos.

"En esta fuerza de mordedura, Beelzebufo habría sido capaz de someter a los dinosaurios pequeños y juveniles que compartían su ambiente", dice Jones.

Los científicos midieron la fuerza de mordida usando un transductor de fuerza hecho a la medida, un dispositivo que mide con precisión la fuerza aplicada a dos placas cubiertas con cuero cuando un animal las muerde.

"Esta es la primera vez que se mide la fuerza de mordedura en una rana", dice el profesor Lappin. "Y, hablando por experiencia, las ranas con cuernos tienen una mordedura impresionante, y tienden a no soltarse. La mordedura de un Beelzebufo grande habría sido notable, definitivamente no es algo que me gustaría experimentar de primera mano".