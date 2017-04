Cien frases machistas que sufren las mujeres

"Ahora o nunca" es el título del cortometraje sobre la violencia machista elaborado por Alicia Ródenas Sánchez, una estudiante de Bachillerato en el IES Diego de Siloé de Albacete, que se ha hecho viral y suma más de 350.000 visitas.

En el vídeo, de unos cinco minutos, Alicia Ródenas se sienta sola frente a la cámara y consigue atrapar al espectador con las "frases típicas" que, según denuncia, las mujeres deben escuchar desde pequeñas como: "No te preocupes, si los niños te tiran al suelo es que les gustas", "No seas tan bruta jugando, pareces un niño", "Las niñas sois más listas", "Los niños juegan mientras las niñas estudiáis" o "Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote?".

"Si el tío te trata bien, ¿qué más quieres?", "No te pongas esa falda si no vas conmigo", "Si no fueras por mi, no tendrías nada", "Que no me dejes que hago una locura" y "Que no me dejes o te mato", frase con la que acaba el vídeo, también forman parte del vídeo, al que han tenido que bloquear los comentarios del vídeo en el canal de Youtube, "porque se empezaban a escribir insultos", ha explicado la joven.

Ródenas ya ganó este concurso de cortos el año pasado con una obra sobre el Alzheimer en la que también era la única protagonista, esta vez con subtítulos en inglés.

Su vídeo "Ahora o nunca" sobre la violencia de género se está utilizando ya en institutos de la ciudad de Albacete para sensibilizar sobre la educación en igualdad.