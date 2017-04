El estudiante que corrigió los datos de radiación de la Estación Espacial Internacional de la NASA

Un joven británico de 17 años ha contactado con la agencia espacial estadounidense, NASA, para notificarles que había un error en los datos de radiación que estaban recopilando en la Estación Espacial Internacional -ISS-.

Miles Soloman, que es como se llama el alumno del colegio Tapton, en Sheffield, participaba en el programa TimPix del Institute for Research in Schools -Instituto para Investigación en Colegios-, que da acceso a alumnos de todo Reino Unido a información procedente de la ISS, cuando detectó que había algo raro en la información recopilada por la estación espacial.

Según señaló, en el listado con la información recopilada había un -1, algo imposible porque no puede haber energía negativa. Tras revisarlo varias veces, se dio cuenta de que el número negativo salía cuando no había ningún tipo de radiación, así que decidió enviar un email a la NASA. "Es increíble, le puedo decir a mis amigos que he contactado con la NASA y que están mirando los gráficos que he hecho", indicó Soloman a la BBC.

La agencia espacial estadounidense ha decidido invitar a Miles Soloman para que les ayude a analizar el problema, que tenían detectado pero creían que se producía solo 2 o 3 veces al año y no varias veces al día, como descubrió el alumno.

"Mis colegas en la NASA pensaban que lo habían solucionado", dijo el profesor Larry Pinksy de la Universidad de Houston, que trabaja en la medición de la radiación para la Agencia. Pinksy añadió que este descubrimiento demuestra el programa TimPix funciona, ya que "hay cosas interesantes que los estudiantes pueden hallar, que los profesionales no tienen tiempo para buscar".

Por otra parte, Miles Soloman afirmó que sus amigos piensan que es un 'nerd' y que escuchan lo que ha hecho con una mezcla de "aburrimiento y celos". "No estoy tratando de demostrar que la NASA se equivoca, quiero trabajar y aprender con ellos", finalizó.