Así se reía Paco Sanz de quienes le donaban dinero

Poco a poco se van conociendo más detalles del 'modus operandi' de Paco Sanz, el hombre que proclamaba padecer 2.000 tumores, pero que en realidad engañó a todos. Sanz grabó vídeos con su novia, una joven de 19 años también detenida, en los que, junto a cortes de mangas y gestos soeces, empleaba expresiones como 'money, money', 'tócame la faba' o 'billetitos morados'. Vídeos cuyo fin era dar lástima para recaudar más dinero, pero que detrás de ellos escondían el verdadero objetivo de Sanz.

En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. "Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran", proclamaba en su cuenta de Facebook.