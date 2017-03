La NASA muestra las primeras imágenes reales del sistema solar con siete Tierras

El telescopio espacial Kepler de la NASA ha estado observando el recién descubierto sistema solar TRAPPIST 1, recopilando datos sobre los cambios de brillo en la estrella debido a planetas en tránsito.



Hace unas semanas, astrónomos anunciaron que esta estrella enana ultrafía, alberga un total de siete planetas del tamaño de la Tierra que son probablemente rocosos, un descubrimiento realizado por el telescopio espacial Spitzer de la NASA en combinación con telescopios terrestres.



Ahora, la NASA ofrece las primeras imágenes en movimiento de este nuevo sistema. En una especie de imagen GIF, se muestra la variación en la cantidad de luz que el telescopio Kepler detecta por pixel.





This is a target pixel image of #TRAPPIST1 . Its starlight and story traveled 40 yrs to reach the Kepler spacecraft. https://t.co/UJsLZ7sQgO pic.twitter.com/2Pg1DvuLTv

For those following at home, here is the full 79 days of the #K2Mission's look at #TRAPPIST1, including the 5 day safe mode in early Feb. pic.twitter.com/QoPc16ePJx