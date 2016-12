Lotería de Navidad | Anécdotas: Lío en el PSOE por los décimos premiados de Ferraz

El PSOE ha rematado uno de los peores años que recuerda con la mala suerte de haber comprado su lotería oficial de Ferraz en la administración que ha repartido íntegro el Gordo y de que solo haya tocado a unos cuantos trabajadores que cogieron además otro número por su cuenta.



El premio, además, ha generado malestar entre los trabajadores , ya que los décimos con el Gordo eran regalados y no se habían repartido entre todos los trabajadores.



Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, los cinco décimos con el número 66.513 que llegaron a Ferraz habían sido regalados por la administración del Paseo de la Esperanza, donde se había comprado el número 'oficial' que juega el PSOE.



Sin embargo, según estas fuentes, dos de esos décimos se repartieron en participaciones, no en toda la casa, y otros tres se lo quedaron tres trabajadores de Administración, entre ellos el gerente del partido, Goyo Martínez.



Así, y después de los primeros momentos de alegría por el premio recibido, que fue anunciado incluso en las redes por el PSOE, se ha generado un profundo malestar entre los trabajadores del partido y, en particular, del área de administración.



Algunas de estas personas se preguntan por qué si estos décimos eran regalados como agradecimiento por la compra de un número entero no se repartieron entre todos.



En un primer momento, fuentes de Ferraz explicaron que los agraciados eran todos trabajadores de la casa y entre ellos no había ningún dirigente político. "Felices porque muchos trabajadores/as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil", fue su anuncio en Twitter.





Lorena, una de las dos niñas que han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad , se ha despedido del Sorteo Extraordinario cantando por segunda vez el premio más importante, que este año ha correspondido al 66.513, y con la anécdota del día."Ya he acabado", ha dicho sonriente Lorena Stefan, ante la multitud de medios de comunicación que le han rodeado, junto a su compañera, que también repite con el Gordo.Tiene 13 años y por tanto es ya su último sorteo: "".Lorena ha protagonizado además la anécdota del sorteoal cantar el Gordo. En lugar de 66.513 cantó el 63.513. El año pasado también confundió el número en un quinto premio antes de cantar el principal.Nicol, con 11 años, puede volver a cantar de nuevo el número más deseado de la Navidad.ha asegurado Nicol, quien ha reconocido que no ha podido dormir esta noche "por los nervios".Tras haber cantado el pasado año el Gordo, Nicol ha contado que recibió una tableta de regalo.Cinco minutos después del Gordo, a las 12:02, Lorena y Nicol han cantado el tercer premio, el 78.748. Incluso antes, a las 11:54, sus voces habían cantado también el cuarto de los ocho quintos, es decir, en menos de diez minutos han sumado tres grandes premios, que se unen al quinto que habían cantado en otra tabla.Un joven de 24 años en paro soñó hace unos días con el 04563 , su novia se acercó a una administración de lotería de Murcia y ha ganado 125.000 euros con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad Silvia Espinosa, empleada de la administración número 30 de la calle Pina de Murcia, conocida como "El león", celebraba esta mañana con alegría la noticia y recordaba cómo un joven del barrio pidió una mañana el número agraciadoLos vendieron por terminal y a los pocos minutos de salir el número en el sorteo aún no sabían a cuántas personas habían llevado la suerte. "Creemos que es uno, porque se ha repartido por máquina".La administración numero 30 de Murcia, ubicada en la calle Pina del barrio de Santa María de Gracia, daba un segundo con el 04536.Paqui y Silvia regentan este negocio. Se mostraban exultantes., clamaban las jóvenes.Poco después conocían la noticia, el número se había vendido a una joven que fue pidiendo ese número porque su novio, ambos parados, lo había soñado. La madre de la chica ha estado esta mañana en la administración celebrándolo.José Antonio Legua, propietario de la administración de lotería del número 43 de la calle San Jorge de Andorra (Teruel) y que ha repartido sesenta series del número 07.211, el segundo cuarto premio del sorteo de Navidad , regaló ayer mismo a alguno de sus clientes varios décimos del número premiado.El número 07.211, agraciado con el segundo de los dos cuartos premios, dotado conha dejado 12 millones de euros en total en el Bajo Aragón de la mano de Legua, propietario de la administración "Hortensia Valero", que es así como se llamaba su abuela, fundadora del despacho de loterías en 1969.Legua ha asegurado a Efe que está muy contento por haber repartido la suerte en una comarca acechada por la despoblación y por la crisis del sector minero. "La lotería llega a zonas desatendidas. Ya nos lo merecemos", ha recalcado.Una parte importante de las sesenta series del 7.211 vendidas, en concreto 45, han sido repartidas por el Club Balonmano Alcañiz en participaciones de 5 euros (se jugaban 4,20 euros con 80 céntimos de donativo).Legua ha explicado que el club siempre confía en su administración para adquirir el número de la lotería que juega en Navidad.Y ayer mismo,, regaló varios décimos de este número, aunque no ha sabido concretar a cuántas personas ha hecho hoy feliz con su generosidad.El resto ha sido vendido en la ventanilla, algo que satisface especialmente al lotero, quien cree mucho en el valor del décimo físico frente a los boletos que se adquieren en máquina."El décimo es el máximo exponente de la historia de la Lotería de Navidad", ha asegurado.La Agrupación Local del Partido Comunista de Pinos Puente (Granada) ha repartidocon el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado en total cerca de 60 millones en distintas localidades de esta provincia andaluza.La Administración de Loterías número 1, ubicada en el número 226 de la calle Real, vendió 451 décimos (45 series y un décimo) del 4.536.Alfonso Entrena, titular de esta administración, ha explicado a los periodistas que se trata de la primera vez que da un premio de esta cuantía yporque ha sido vendido por la Agrupación Local del Partido Comunista de Pinos Puente, integrada en Izquierda Unida.Fuentes de este partido han explicado a Efe que distintos militantes de la provincia adquirieron décimos del 4.536, dado que los números que juegan las agrupaciones locales del IU suelen repartirse.Una de las localidades del Mar Menor, zona castigada por las riadas de los últimos días, ha sido mirada este jueves por la diosa Fortuna con lagracias tres premios caídos San Pedro del Pinatar.Un cuarto y dos quintos premios se han repartido en '', la administración número 2 de San Pedro del Pinatar. En total, se han repartido 10 décimos (una serie) de cada número, aunque el propietario del establecimiento, José María Martínez, reconoce que no sabe cuántas personas de la localidad han sido agraciadas. Hasta el momento, Martínez afirma que han repartido cerca de 1,5 millones de euros.La calle en la que se encuentra la administración, la Gabriel Cañadas, pronto se ha copado de gente que, con júbilo, ha disfrutado de unas migas en dos alargadas mesas, cortesía de la casa.El establecimiento lleva poco más de un año constituido. Afirma que "aunque no se sabe aún la cantidad de décimos" están muy contentos, y saben que conocen que alguno de estos décimos "se ha ido a Canarias, hay alguno que es de aquí". También dice que 'El Perolo' ha sido, seguramente, "de los 2 ó 3 establecimientos que más han repartido de Españana en número de décimos".