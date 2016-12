Pablo Ráez recibe el alta: "Estoy en gran riesgo ahora"

El joven malagueño Pablo Ráez, que convirtió en un fenómeno viral su lucha contra la leucemia, ha abandonado el hospital para pasar las navidades en su casa tras 38 días ingresado. Ráez se sometió el pasado 18 de noviembre a un trasplante de médula para tratar la enfermedad. No obstante, advierte de que "no todo son buenas noticias".



"Hoy me dan el alta tras 38 días. No todo son buenas noticias, resulta que tengo un 4% de leucemia y hay algunos detalles técnicos que son difíciles de entender y no muy positivos por lo que no explicaré", explica en un mensaje en su cuenta de Instagram.



Pablo añade que está "en un gran riesgo ahora mismo , pero no hay miedo, hay cansancio, hay esa sensación de no poder vivir en paz". Sin embargo, deja claro que no se detendrá en su lucha contra la leucemia. "Ahora debo ser paciente , confiar y no rendirme porque todavía me queda camino en esta larga carrera de fondo", apunta.





A su salida del hospital ha señalado en declaraciones a los periodistas que es un alta definitiva de ingreso "si no hay complicaciones", pero tendrá que ir a revisiones. Se ha mostrado contento por poder estar en casa en navidades.Ráez ha manifestado que estos 38 días que ha estado en el hospital esta vez han pasado rápidos y aunque ha habido complicaciones ha estado bien. "La vida te va enseñando y tienes que aprender de lo que te enseña", ha indicado y ha añadido que "pase lo que tenga que pasar, yo siento que ya he cumplido aquí, ya he hecho mi cometido"."Estoy feliz, me pase lo que me pase, tanto bueno como malo, sólo he aprendido y el haber podido ayudar a tanta gente me ha hecho sentir que he hecho mi propósito en esta vida", ha indicado, apuntando queAsimismo, ha dicho que, aunque no sabe si se podrá conseguir el reto de llegar al millón de donantes, "porque es complicado y encima estamos solos, no me ayuda la Junta ni otras campañas", está "contento con que una persona esté en su casa leyéndome y decida ir a donar. Es más que suficiente y voy a seguir moviéndome".El paciente, que se sometió a un trasplante después de que encontraran a una joven donante compatible en Estados Unidos, suele emplear en las redes sociales el lemay da ánimos a las personas que están pasando una situación difícil al afirmar que "todo pasa".Recientemente, Ráez había expresado en Facebook su deseo de poder pasar la Navidad en casa y sus ganas de tener una vida normal.El joven, al que le diagnosticaron leucemia cuando tenía 18 años, se ha colado entre los más buscados en Google este año y ha conseguido con sus mensajes disparar las donaciones de médula.