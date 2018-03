La procesión del Vía Crucis del Miércoles Santo en Toro ha adquirido dimensión internacional durante los últimos dos días gracias a que el periódico inglés The Guardian publicó una instantánea del desfile realizada por el fotógrafo Manuel Balles. En la sección "Best photographs of the day" (Las mejores fotografías del día) aparecen la imagen que Balles captó de un momento de la procesión.