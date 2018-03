Alejados de los banzos

Tras muchos años vinculados a la carga, ahora por deseo propio, por jubilación o por enfermedad están apartados de ella. Los hay que vuelven a procesionar en las filas o quienes optan por verla como cofrade de acera o incluso quienes prefieren no ver la procesión por los recuerdos y sentimientos que reviven.

En su época había que dejar la carga a los 55 años, pero "mi último Viernes Santo llovió y la directiva me permitió que cargara al año siguiente tanto la idea como la vuelta y en el regreso al Museo cargaron mis hijos, lo que fue muy emocionante", rememora José Antonio Lucas Blas quien fue hermano de paso de La Lanzada desde su puesta a hombros hasta 2012. Tras seis años sin cargar testimonia: "El primer año lo añoré mucho, ahora lo que echo en falta son las carreras en las comidas familiares". Desde que dejo la carga ve la procesión con su mujer. "Es emocionante que te bailen el paso cuando te ve el encargado", agradece. Este hombre subraya que "en la carga la gente se hace muy veterana y si queremos que continúe tiene que dar paso a las nuevas generaciones o bien tener dos plantillas para dar cabida a más cargadores de reserva".

"Lo paso muy mal cuando veo otros pasos porque me acuerdo del olor de las flores bajo el banzo, la música de la banda, el crujir de la madera e incluso fui al traslado de la mesa de la Esperanza y lo pasé fatal" testimonia Juan Carlos Barrueso, titular de la plantilla de la Esperanza desde hace más de 30 años que por enfermedad lleva dos años sin cargar. "Me apunté con once años al Vía Crucis un Lunes Santo y al día siguiente ya salí y ayudé con la Esperanza que iba entonces a ruedas porque llovía". Este hombre señala que subir Balborraz resulta muy especial. "Es la calle más zamorana con la imagen más andaluza con una marcha andaluza para un zamorano con sangre andaluza?, lo echo en falta", explica. Este cofrade no ve viable su paso a la fila. "Uno es cargador para cargar y cuando eres una cosa, lo eres toda la vida", concluye.

Fernando Amigo Olivares comenzó a cargar porque "era una tradición de mi familia. Mi padre y uno de mis primos había cargado en el antiguo pebetero y cuando hicieron uno nuevo, me apunté. Tenía solo 17 años". Hace dos Semana Santa decidió dejar de ser jefe del pebetero de la cúpula tras 25 años, otro cuarto de siglo como cargador. "Hay que dejar paso a los jóvenes" sentencia a la par que menciona que "tienes muchas vivencias y recuerdos porque has cargado con familiares e incluso fuimos a Ciudad Rodrigo en la época de Jesús Payá". Este cofrade ha regresado a la fila del Silencio "de ella salí y a ella debía volver", enfatiza.

Por su parte, José Carlos Blanco Blanco cargó 20 años en Flagelación, pin que luce con orgullo. "Me jubilé por lesión de la espalda, coincidió que mi hijo cumplía 18 años y entonces empecé a sufrir..." y ahonda: "Ves salir a tu hijo, a tus compañeros con quienes has pasado tan buenos y malos ratos porque durante la carga te acuerdas de la familia y rezas con mucha, mucha fe", describe este semanasantero que ahora se encarga de preparar las meriendas y que tras ver la procesión desde fuera algún año los Jueves Santos procesiona con su nieto.