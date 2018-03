El presidente del Senado, Pío García Escudero, asiste al Juramento en la plaza de la Catedral

El acto de la plegaria y el Juramento contó con la presencia de numerosas personalidades, que asisten a la ceremonia desde la cada vez más nutrida tribuna de autoridades, la que quedaba a la izquierda del invitado principal, Francisco Javier Peña (el espacio de la derecha se reserva a la prensa). Entre los invitados destacó la presencia del presidente del Senado, Pío García Escudero, presente en Zamora en una visita privada a la provincia, que le ha llevado a conocer no sólo la capital, sino también otros puntos de interés, en ocasiones acompañado por el arquitecto Francisco Somoza. También se acercaron hasta la plaza de la Catedral para asistir a la ceremonia del juramento del silencio la portavoz de la Junta de Castilla y León y consejera de Agricultura, Milagros Marcos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, el responsable regional de la ONCE, Ismael Pérez, el jefe superior de Policía de Castilla y León, José Zurita o en representación del Ayuntamiento el teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, por citar solo algunas de las personalidades invitadas. No faltó a su cita tampoco Jaime Mayor Oreja, que elige pasar el Miércoles Santo en Zamora desde su etapa de ministro del Interior, cuando su amistad con el entonces obispo Juan María Uriarte lo trajo a la ciudad. Un fijo de la Semana Santa zamorana.