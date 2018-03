"La Pasión de Bercianos de Aliste no ha cambiado, se vive dentro del corazón"

Fernando Lorenzo Martín es el Arcipreste de Aliste y Alba, un territorio con la población muy dispersa y con muy pocos curas que en estos días de Semana Santa hacen lo imposible por atender a toda su feligresía. Solo Lorenzo Martín lleva 14 parroquias, entre ellas la de Bercianos de Aliste, que cuenta con la celebración de la Pasión y Resurrección de Cristo más singular, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León y Bien de Interés Cultural.

-¿Cómo y cuándo llega Fernando Lorenzo a tierras alistanas?

-Tomé posesión de la Unidad Pastoral de Valer en noviembre de 2008 y tres años más tarde de la actual Unidad Pastoral de Sarracín. Llegué con muchísimas ganas, ilusión y fuerza, que con el tiempo se han incrementado aún más, para acompañar pastoralmente a los feligreses en medio de los cuales el Señor me ha puesto. Pero también llegué recién "salido del horno", con una total inexperiencia, sin saber lo que era y hacía exactamente un sacerdote. Los primeros años de ministerio son para ver, escuchar, orar y aprender.

-¿Qué le sorprendió de nuestros pueblos, parroquias y gentes?

-Aliste enamora, Aliste engancha, tiene algo especial. La gente, los pueblos, las tradiciones es algo que te llena y te hace feliz. La gente es muy acogedora, colaboradora, dispuesta. Pueblos pequeños en habitantes pero grandes en calidad humana y cristiana. Parroquias sencillas pero acogedoras y en las que se reza y ora mucho y bien.

-¿Qué cargos desempeña en la actualidad?

Como el número de sacerdotes se va reduciendo, cada vez nos tenemos que repartir más tareas entre menos gente y a más tocamos. En estos momentos mi tarea principal es acompañar a 14 comunidades agrupadas en dos unidades pastorales. Desde hace pocos meses el obispo me nombró arcipreste de Aliste-Alba. Y dentro de dicho Arciprestazgo soy el encargado de Caritas, del Campamento "Como Enanos" y de los viajes y peregrinaciones arciprestales.

-¿Cuáles son los valores que diferencian a la Semana Santa de Aliste?

-A mi manera de ver la Semana Santa de Aliste nada tiene que ver con la de los grandes pueblos o ciudades. Celebramos lo mismo, pero quizá aquí de manera más pura, con menos adornos y centrándonos más en lo esencial que en lo superficial, y debemos de intentar que esto se mantenga. Además las procesiones son sencillas pero ayudan a vivir y a rezar lo que se está celebrando.

-Hablemos de las peculiaridades de la Pasión de Bercianos de Aliste.

-Bercianos, religiosamente hablando es distinto, diferente, es palpable que lo que otros han ido sembrando en el pasado hoy nosotros lo estemos recogiendo, viviendo y disfrutando. Hay personas que dicen que la Semana Santa de Bercianos ya no es lo que era, y es cierto, todo cambia, y ni aquí ni en ningún sitio casi nada es lo que era ni nada será lo que ahora es. La sociedad y el mundo arrastra tradiciones, ritos, formas, pero debo de decir que en Bercianos la Semana Santa se vive de manera muy especial. Ha podido cambiar o modificarse algo lo exterior, pero en el interior del corazón de los habitantes de Bercianos todo sigue igual, nada cambia, se vive, se siente. Si de la Semana Santa de Bercianos debo de destacar algo me quedaría con tres momentos: el Canto íntimo del "Perdón Oh Dios mío" dentro de la iglesia previo al inicio del descendimiento del Viernes Santo, el momento apasionante del descendimiento en la plaza de la Iglesia y la procesión de la Virgen de la Soledad en la noche del Viernes Santo. Aunque hay muchos más momentos únicos y que solo en Bercianos se viven.

-¿Qué les pediría a quienes visitan Bercianos para conocer el Santo Entierro?

-Que recen, que lo vivan con profundidad y aquellos que vayan por simple curiosidad que respeten lo que allí se celebra. Invito a todos a que vivan junto a nosotros, un año más, estos momentos. La masificación no es negativa, es bueno y necesario que la gente vea otra manera de celebrar y de vivir con profundidad la Semana Santa. Todo el mundo que viene algo se lleva, algo le queda, y he de pensar que algo le ayudé.

-Muchas parroquias y pocos curas, ¿cómo os arregláis para atender todos los pueblos?

-En Semana Santa así como en otras fechas concretas es posible que se compliquen un poco las cosas, pero el resto del año con una buena organización y con la colaboración de todos se van haciendo las cosas.

-Despoblación rural ¿Muchos más entierros que bautizos?

-Es lo que nos toca vivir, pero a pesar de ello, debemos de vivirlo con esperanza. No debemos de estar todo el día diciendo los pocos y mayores que somos y lo mal que nos van las cosas, es momento de esperanza, de trabajar y de ilusionarnos. Nuestra tarea es estar, acompañar y hacer hasta el final y con la ayuda de Dios es lo que haremos.