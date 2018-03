Las joyas de Zamora

Su historia no es la típica de jóvenes emprendedores, sino una de las que ponen rostro al paro en España. Una mujer de mediana edad que a los 44 años fue despedida del trabajo que desempeñaba como diseñadora gráfica. Sin embargo, lejos de abandonar su vocación profesional, decidió reinventarse.

Licenciada en Bellas Artes por la rama de Diseño Gráfico y Audiovisuales, Lola Gutiérrez apostó por hacer de su afición su nueva ocupación: la fotografía. Pero así tampoco había forma de ganarse la vida. A base de ensayo error, comenzó a imprimir sus instantáneas en tela sobre camisetas, neceseres y carteras. No sabía ni coser, pero aprendió a máquina en Zumaque. "Cuando te ves en esa situación tienes que empezar a buscarte la vida y tirar para delante", explica. Desempolvó las Singer de su madre y de su abuela y se puso manos a la obra.

El trajín era cada vez mayor y su amiga Anlli la Collares la animó a probar con la bisutería. Era el soporte ideal para mostrar sus fotos. Juntas formaron el dúo "Anlli y Lola" y comenzaron a hacer ferias de artesanía. Participaron en las tres ediciones de "Carambola", aquella "lonja mutante" donde distintas firmas de emprendedores exponían sus originales artículos. Desconocía por completo el método de trabajo del orfebre. Y también el sistema para tratar las fotografías. Pero, de nuevo en base a prueba error, logró dar con la fórmula. Poco a poco fue creando y dando salida a nuevos productos artesanales, esos realizados con mucho mimo y que esconden la tira de horas.

"Las dos trabajamos muchísimo y en 2016 nos lanzamos a montar una tienda en Toro coincidiendo con Las Edades del Hombre, fue una experiencia muy bonita pero también muy dura porque el comercio conlleva muchísimo trabajo. Cuando no estabas en la tienda vendiendo, estabas en el taller trabajando. Salíamos de casa a las nueve de la mañana y regresábamos a las diez de la noche. Tantas horas fuera fue mucha locura y cuando acabó el contrato que teníamos decidimos cerrarla, era inviable", cuenta.

Pese a que siguen colaborando juntas, su mentora Anlli se desligó en parte del proyecto debido a la falta de tiempo por otras ocupaciones laborales, por lo que Lola decidió continuar su travesía en solitario. Con una fotografía de amapolas realizó su primera colección, la cual gustó (y mucho) a amigos y familiares. Ya estaba el producto, ahora solo quedaba bautizar a la marca. Y su nombre estaba en las amapolas. A fin de lograr conectar emocionalmente la esencia de sus trabajos con su origen, buscó las traducciones de amapola en otros idiomas: "Poppy" en inglés, "coquelicot" en francés, "papoula" en portugués? y "unikko" en finés. Ya lo tenía. "Unikko" no solo conectaba con las raíces de su proyecto sino que su fonética también aludía a su filosofía: la exclusividad. Y es que la cualidad de poder llevar alguna prenda o complemento que no tenga la persona de al lado hoy en día no es moco de pavo. Y menos a bajo coste (los pendientes tienen un precio medio de 10 euros). "Pretendo que mi trabajo sea muy personal y que refleje un poco lo que me rodea. En cuanto al dinero, no hay que pagar una barbaridad por ejemplo por bolsos de marca que al final lleva todo el mundo", añade.

Siguió fotografiando, cosiendo, montando y probando. Con nuevos materiales: enganches de acero hipoalergénicos, soportes de plata. Con nuevos canales de comunicación: una web, un blog. Y con nuevos productos: monederos, bolsos etcétera. En definitiva, continuó creando e ideando pequeñas joyas con su marcado sello personal? y zamorano. Las vidrieras del Mercado de Abastos, las barandillas del Casino y otros detalles de inmuebles proyectados por el arquitecto Francisco Ferriol inspiraron la línea dedicada al modernismo. El rosetón y las arquivoltas de la iglesia de San Juan la del románico. Y la belleza de la Pasión su última colección, sobre la Semana Santa de Zamora.

Los bordados de los mantos de vírgenes como la Soledad, Nuestra Madre o la Virgen de la Esperanza centran su nueva serie de pulseras, pendientes y colgantes, ya a la venta en su página web y en algunos puntos presenciales. "Cuando tienes una tienda física permanente compites con lo que hay alrededor pero en Internet estás compitiendo con todo el mundo. Pero creo en mi producto y estoy aquí luchando a ver si puedo seguir trabajando en esto", manifiesta. Un producto integrado por sutiles piezas alejadas de la bisutería rococó que ponen en valor, en sentido literal, las joyas de Zamora.