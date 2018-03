Las cofradías afectadas por el corte de la rúa probarán con mesas el nuevo itinerario

Ya hay acuerdo sobre los nuevos itinerarios. Con el tiempo apremiando y a las puertas del inicio de la Semana Santa, pero el consenso es total. El Ayuntamiento de Zamora y las seis cofradías afectadas por el corte de la rúa de los Notarios se reunieron ayer de urgencia para planear el recorrido alternativo que habrán de tomar de manera obligada. Y el resultado fue satisfactorio para las partes implicadas. Finalmente, todas las procesiones deberán seguir el mismo camino. Una vez llegados a la plaza de los Ciento, los desfiles habrán de avanzar por la rúa del Silencio, plaza de Arias Gonzalo, calle Obispo Manso, plaza Antonio del Águila y plaza de la Catedral. Y del revés, lo mismo. Este próximo sábado, para que no exista ningún contratiempo, las cofradías probarán sobre el terreno el nuevo itinerario con mesas para analizar posibles problemas de anchura, altura y virajes. Y a partir de ahí, será la propia experiencia la que dicte si el resultado va a ser o no satisfactorio.

El concejal de Seguridad Ciudadana Antidio Fagúndez y el jefe de la Policía Municipal Tomás Antón recibieron ayer a los responsables de las cofradías afectadas por los cambios en la rúa. Por parte de la Hermandad del Espíritu Santo, Raúl Sánchez; Agustín Crespo, Ricardo Revidiego y María José Herrero en representación de los desfiles de Jesús del Vía Crucis y la Virgen de la Esperanza; Pedro Martínez y Francisco Galán por parte de la Cofradía del Silencio; Teo Hernando y Marcos Martínez representando a la Vera Cruz; y Graciliano Hernández y Juan Carlos Vara en nombre del Santo Entierro. Administración y hermandades repasaron diferentes aspectos como la reparación del pavimento en zonas con deficiencias, colocación de vallas y organización de los espacios.

No obstante, los puntos más importantes se comprobarán el próximo sábado. Las cofradías solicitaron al Ayuntamiento la poda de determinadas ramas de árboles para facilitar el recorrido, así como la acotación de zonas de maniobrabilidad para el viraje de los pasos. Igualmente, existe un cableado que deberá ser alzado para no interferir con los grupos escultóricos de mayor envergadura. Y será dentro de dos días cuando los responsables de cada uno de los desfiles tomen conciencia de lo que suponen todos estos cambios. Durante la jornada sabatina está previsto que las cofradías acudan con mesas a estas zonas para asegurar que no existe ningún problema de cara al avance de los desfiles por los nuevos recorridos. Y si los hubiera, que dé tiempo suficiente para subsanarlos de última hora.

El Ayuntamiento de Zamora, por último, se ha comprometido con las cofradías a corregir cualquier tipo de circunstancia que pueda surgir durante los próximos días y que afecte a los nuevos recorridos. En el seno municipal, además, ya han abordado los cambios que esta circunstancia ha podido generar en materia de evacuación de la zona o de intervención de los servicios de emergencia ante cualquier tipo de eventualidad, especificando zonas de entrada y salida de vehículos.